Amtsgericht Freising will bis 2025 komplett digitalisiert sein: Im Oktober kommt die elektronische Akte

Von: Manuel Eser

Die Aktenberge sollen dank Digitalisierung in Freising schnell abgebaut werden. © privat

Dem Amtsgericht Freising stehen enorme Veränderungen bevor: Direktor Stefan Priller sieht große Vorteile in der Digitalisierung - doch der Prozess birgt auch Fallstricke.

Freising – Bis Ende 2025 soll das Amtsgericht Freising komplett digitalisiert sein. Bereits in diesem Jahr verabschieden sich die ersten beiden Abteilungen von der Papierakte.

Aktuell laufende Verfahren werden auf Papier beendet

Wie der Direktor des Amtsgerichts, Stefan Priller, im Rahmen eines Pressegesprächs mitteilte, startet der Digitalisierungsprozess im Zivil- und Familienrecht. „Alle aktuell laufenden Verfahren werden noch in Papier zu Ende gebracht. Ab Oktober werden dann alle neuen Fälle elektronisch bearbeitet.“

Sieht die Vorteile der Digitalisierung: Amtsgerichtsdirektor Stefan Priller. © Archiv

Für Priller ergeben sich durch die Einführung der digitalen Akte große Vorteile bei der Sachbearbeitung. „In größeren Verfahren kann die Prozessakte schon mal auf mehrere tausend Seiten anwachsen“, berichtet er und nennt als Beispiel das Dieselverfahren. „In solchen Fällen können sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dank Suchfunktionen auf elektronischem Weg leichter zurechtfinden.“ Über kurz oder lang würden Justiz-Angestellte bei der Aufarbeitung von Sachverhalten auch von künstlicher Intelligenz unterstützt werden.

Zudem vereinfacht die Digitalisierung die Umsetzung von Homeoffice-Lösungen – in Zeiten des Arbeitskräftemangels ein zentraler Faktor für Recruiting-Erfolge. „Wer bisher von Zuhause aus arbeiten wollte, musste sich den Kofferraum mit Akten vollladen, um sie daheim bearbeiten zu können, und anschließend wieder zurückbringen“, berichtet Priller. „Das ist freilich immer mit dem Risiko verbunden, dass Papiere verloren gehen.“

Speichermedien bergen Risiko des Datenverlusts

Mit großer Skepsis begleitet indes der stellvertretende Direktor des Amtsgerichts, Manfred Kastlmeier, den Digitalisierungsprozess. Ein Stromausfall oder eine andere technischen Panne könnten dazu führen, dass die Arbeitsprozesse im Amtsgericht lahmgelegt werden. Und in Zeiten, in denen dank technischen Fortschritts Speichermedien in immer kürzerer Zeit erneuert werden, seien auch entsprechende Transformationsprozesse mit dem Risiko des Datenverlusts verbunden. Laut der aktuellen Archivbestimmungen müssen Unterlagen je nach Art des Verfahrens zum Teil jahrzehntelang aufbewahrt werden, im Falle einer Adoption liegt die Frist etwa bei 175 Jahren.

Aktuell lagern die altehrwürdigen Akten des Amtsgerichts übrigens im Keller, wie Kastlmeier berichtet. Er räumt ein: „Natürlich können auch auf diese Weise Akten verloren gehen – sei es durch einen Wasserschaden, einen Brand oder weil sie schlicht und einfach geklaut werden.“

