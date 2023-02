Anchora-Clip geht viral: Video eines Freisinger Chors wird weltweiter Instagram-Hit - „Unglaublich“

Anchora klatscht und schnippt – und die ganze Welt klatscht und schnippt mit. Ein kleiner Instagram-Clip des Chors löste jetzt im Internet einen Hype aus. Jetzt hat Anchora auch in Indien Fans. © Anchora

Aufregende Zeiten beim Ensemble Anchora: Ein Instagram-Video des Freisinger Chors wurde jetzt zum viralen Hit. Und plötzlich hat man auf der ganzen Welt Fans.

Freising – „That´s amazing!“, „Mega!“ oder „This is so cool!“ – das sind nur einige der weit über 130 Kommentare unter dem Instagram-Clip des Kult-Ensembles „Anchora“. Gepostet wurde der Videoschnipsel einer rhythmischen Klatsch-Performance am 18. Januar als kleiner „Aperitif“ für kommende Shows, wie aber auch als Rückblende auf sage und schreibe zehn Jahre Chor-Geschichte.

Was dann aber mit dem Konzert-Ausriss passierte, der den Chor zeigt, wie er – choreographisch minutiös umgesetzt – rhythmisch klatscht und schnippt, hätte wohl keine schönere Geburtstagsüberraschung werden können: Der Clip ging nämlich überraschenderweise komplett durch die Decke – oder wie man heutzutage sagt: viral. Inzwischen wurde das Instagram-Reel über 830.000 Mal angeschaut, und neue Fans weltweit haben sich auf den ersten Blick in den Freisinger Chor verliebt.

Obwohl sich Lukas Maier, der den Chor gemeinsam mit Mimi Neumair gegründet hat, den plötzlichen Hype beim besten Willen nicht erklären kann, ist er dennoch überglücklich. Auch wenn er zeitweise sein Smartphone hatte ausschalten müssen, um mal schlafen zu können.

Hier sehen Sie den Viral-Hit von Anchora

Was verblüfft: Neu ist der Sekunden-Ausschnitt aus einem Anchora-Konzert überhaupt nicht, er stammt nämlich aus dem Jahr 2017. Ein winziger Ausriss aus dem Uferlos-Programm, der schon mal auf YouTube hochgeladen worden war und jetzt eben nochmals auf Instagram. Der Grund: „Wir posten grad viele ältere Sachen aus den vergangenen zehn Jahren, sozusagen ein Best-of Anchora“, erklärte Maier. Was dann allerdings geschah, kann sich der begehrte Komponist und Kunst-Allrounder bis heute nicht so recht erklären: „Nach zwei Wochen haben wir dann bemerkt, dass immer mehr Leute den Clip kommentiert haben.“

Das Erstaunliche: Zuvor kamen die Kommentare weitgehend aus Freising und dem Umland, plötzlich tauchten da aber Nachrichten wie etwa aus dem Iran, Frankreich oder Indien auf. „Das hat uns völlig unvorbereitet erwischt, es kam völlig out of the blue“, so Maier, der gleichzeitig eine Rechnung aufmachte: „Das ist unglaublich, wir haben unsere Reichweite durch diesen Clip um 35.000 Prozent gesteigert, und unsere Follower haben sich verachtfacht.“ Die Zahlen sind in der Tat beeindruckend und werden eigentlich sonst nur von Mega-Stars erreicht: Über 830.000 Views, über 27.000 Likes und über 130 Kommentare aus aller Welt – Tendenz täglich steigend. Zum Vergleich: Herbert Grönemeyer bekam für einen Januar-Clip „nur“ 7000 Likes. Oder anders und ganz einfach gesagt: Zum Ensemble Anchora aus Freising wird grad weltweit mitgeschnippt.

„Ganz ehrlich, ich musste zwischendurch das Handy ausschalten“, erinnerte sich der Freisinger an den Peak des Clip-Hypes, weil unentwegt aufgrund neuer Kommentare und Likes sein Mobiltelefon heiß gelaufen war. Maier formuliert diese Instagram-Überraschung so: „Das ist ein ganz wunderbarer und absurder Erfolg für uns, über den wir uns genauso freuen wie auch wundern. So etwas kann man vermutlich nicht kalkulieren. Wir sind sozusagen aus Versehen viral gegangen. Es ist ein wunderbares Geburtstagsgeschenk vom Instagram-Algorithmus zu unserem zehnjährigen Bestehen.“

„Das ist alles so süß!“

Obwohl der Hype aktuell wieder ein wenig abflaut, trudeln dennoch immer noch begeisterte Kommentare ein – Kommentare von Musikfreunden, die Anchora für sich entdeckt haben und aller Anschein nach dem Chor treu bleiben. Maier ist immer noch schwer beeindruckt von den Musikfreunden aus aller Welt: „Das ist alles so süß!“

Freilich, und das ist dem Chorgründer schon auch wichtig zu betonen: „Ohne unsere Social-Media-Beauftragte Annika Puchert wäre das alles gar nicht möglich – wie auch nicht ohne die tollen Videos von Johannes Then.“

Erfreulicherweise gibt es für solche Clips gleich zwei passende Emojis auf Instagram: Klatschende Hände und große Herzen – beide wurden hundertfach nach Freising geschickt.

Richard Lorenz

Gut zu wissen Das sind die Social-Media-Kanäle von Anchora: Der Chor ist bei Instagram, außerdem auf Facebook sowie der Videoplattform YouTube zu finden.

