Extrem aggressiv: Angreifer verletzt Mitarbeiterin der Freisinger Diakonie schwer

Vor Gericht muss sich jetzt der Angreifer verantworten. Zunächst aber wird der Angeklagte psychiatrisch untersucht. © dpa

Ein wütender Eritreer warf einen gläsernen Briefbeschwerer nach einer Diakonie-Mitarbeiterin und verletzte sie schwer. Jetzt steht der Mann vor Gericht.

Freising/Landshut – Schwerste Verletzungen erlitt eine Freisinger Diakonie-Mitarbeiterin beim Angriff eines Mannes aus Eritrea. Jetzt stand der Mann vor Gericht – in Handfesseln.

Er wolle sich nicht „wie ein Hund“ behandeln lassen, schrie der 29-Jährige am 11. März in der Freisinger Diakonie – und warf zwei schwere Glaskugeln, die als Briefbeschwerer dienten, nach der Sachbearbeiterin. Eine der Kugeln traf die Frau mit solcher Wucht am Rücken, dass die Lunge verletzt und eine Rippe derart gebrochen wurde, dass sie durch die Haut nach außen stach. Die 61-Jährige überlebte schwer verletzt.

Am Mittwoch hätte sie den Horrormorgen nun als Zeugin vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts schildern sollen, doch der Prozess war zu Ende, ehe er richtig begonnen hatte: Nachdem der 29-Jährige in den vergangenen Monaten in Haft immer mehr Verhaltensauffälligkeiten gezeigt hat, wurde eine Begutachtung durch den gerichtsärztlichen Dienst angeordnet und die Hauptverhandlung ausgesetzt.

Bauchgurt und Fesseln

Man solle sich nicht wundern, wenn der Angeklagte aus Sicherheitsgründen „verschnürt wie ein Paket“ zur Verhandlung gebracht werde, hatte es im Vorfeld aus der Justizvollzugsanstalt geheißen. Vor Gericht zeigte sich der 29-Jährige – der einen Bauchgurt trug, an dem die Handfesseln befestigt waren – wider Erwarten ruhig. Die zusätzlich einbestellten Justizwachtmeister konnten wieder gehen. Er könne zu den Vorwürfen nichts sagen, meinte der zuletzt in Freising lebende Mann nach Verlesen der Anklageschrift durch Staatsanwalt Thomas Sauerer. Auf Vorhalt von Richter Christian Lederhofer, dass er der Polizei gegenüber zumindest den Wurf mit der Glaskugel eingeräumt hat, sagte der gleichgültig wirkende Eritreer, „ich habe keine Ahnung davon“.

Der Angeklagte war nicht zum ersten Mal vor Ort

Der Angeklagte war am Tatmorgen nicht zum ersten Mal in der Diakonie, um Leistungen einzufordern. Mittlerweile eilte ihm sein negativer Ruf unter den Mitarbeitern voraus. Mit dem Ausraster am 11. März hatte aber niemand gerechnet: Nachdem die 61-jährige Sachbearbeiterin ihm erklärt hat, dass er keinen Anspruch auf die von ihm eingeforderten Leistungen habe, verwüstete er das Büro und warf die beiden Kugeln nach ihr. Die Kugel, die traf, wog der Anklage zufolge 750 Gramm. Anschließend flüchtete er.

Neben der gefährlichen Körperverletzung muss sich der 29-Jährige zudem wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten. Laut Anklage saß der Eritreer am 3. März im Bürgerbüro des Freisinger Rathauses einer Sachbearbeiterin gegenüber, um einen Antrag zu stellen. Plötzlich öffnete er seine Hose und masturbierte vor den Augen der jungen Frau, die „tiefen Scham und Ekel“ empfand, wie es in der Anklage hieß.

Extrem aggressiv

Wie es in einer kurzfristig bei Gericht eingegangenen Stellungnahme der JVA heißt, war der 29-Jährige bei der Aufnahmeuntersuchung bereits durch wahnhafte Äußerungen aufgefallen. In der Stellungnahme sind zahlreiche Vorfälle aufgelistet. So verweigert der Angeklagte etwa immer wieder das Essen, was vermutlich auf einen Vergiftungswahn zurückzuführen ist. Das fremdaggressive Verhalten habe sich im Lauf der Zeit zugespitzt, so der Anstaltsarzt. Der 29-Jährige spucke und trete nach dem Wachpersonal. Neulich habe er einen Locher nach einem Mithäftling geworden. Eine medikamentöse Behandlung verweigere er.

Landgerichtsarzt Dr. Hubert Näger soll nun prüfen, ob bei dem Angeklagten eine psychische Erkrankung vorliegt, die zu einer eingeschränkten oder gar aufgehobenen Schuldfähigkeit zur Tatzeit geführt hat. Damit einhergehend sollen die Voraussetzungen für die Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung abgeklärt werden.

kö

