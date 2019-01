Antrag mit Zündstoff: Freisinger Mitte will Volksfest-Feuerwerk abschaffen

Zwei Feuerwerke gibt es traditionell beim Freisinger Volksfest. Eines davon möchte die Freisinger Mitte aus Umweltschutz- und Kostengründen gerne streichen. Auch für Silvester hat die Gruppierung neue Pläne.

Freising – Man kämpft nicht nur gegen den Ultrafeinstaub, der aus Flugzeugtriebwerken kommt. Die Freisinger Mitte sagt jetzt auch der Feinstaubbelastung den Kampf an, die durch Feuerwerkskörper erzeugt wird. Ihre zündende Idee: Am Volksfest soll es nur noch ein Feuerwerk geben, und an Silvester soll ein zentrales Feuerwerk in der Luitpoldanlage für die ganze Stadt abgefeuert werden – große Silvesterparty inklusive.

In einem von Vorsitzenden Patrick Romer verschickten Antrag an die Freisinger Stadtverwaltung schreibt die FSM zwar, dass Feuerwerke zur festen Tradition an Silvester oder auch bei Volksfesten gehören. Das große Aber: So ein Spektakel bedeute auch stets eine hohe Feinstaubbelastung. In Freising, so habe man festgestellt, würden an Silvester vielerorts „private Feuerwerkskörper gezündet“. Und das bedeute sowohl eine hohe Umwelt- als auch eine hohe Kostenbelastung für die Freisinger. Und noch etwas hat die FSM konstatiert: An Silvester werde in Freising „kein sonderlich atmosphärisches Feuerwerk geboten“. Aus all diesen Gründen regt die FSM nun folgende drei Punkte an, die jede Menge Zündstoff bieten.

FSM will Privat-Feuerwerke an Silvester senken

1. „Eines der beiden Feuerwerke zum Volksfest wird abgeschafft.“ Der FSM schwebt vor, das Spektakel am Eröffnungstag künftig nicht mehr anzubieten, weil da ohnehin viele Besucher auf die Festwiese drängen. Das Feuerwerk am Abschlusstag sollte beibehalten werden. Weiterhin sollte, so das Ansinnen der FSM, der Festwirt an den Kosten beteiligt werden.

2. „Es soll seitens der Stadt an Silvester ein großes, zentrales Feuerwerk stattfinden“ – wohl in der Luitpoldanlage. Die FSM, so schreibt sie, erhoffe sich dadurch, dass viele Freisinger dann auf ein Feuerwerk im Privaten verzichten und lieber als Zuschauer „ein professionell durchgeführtes Feuerwerk“ erleben. Sollte dieser Plan aufgehen, könnten nicht nur die Reinigungskosten für die Stadt gesenkt, sondern auch Gefahrensituationen verringert werden. Nach mehrmaliger Durchführung dieses zentralen Lichtspektakels am Freisinger Himmel soll evaluiert werden, ob sich der Wunsch der FSM erfüllt hat, ob die privaten Feuerwerke also abnehmen „und somit positive Auswirkungen auf Stadtleben, Reinigungskosten und Umwelt anzunehmen sind“.

3. „Silvesterparty“: Die Pläne und Vorstellung der FSM dazu, was an Silvester in Freising außerdem möglich wäre, gehen noch weiter. Es sollte der Kontakt zu Kulturschaffenden gesucht werden, „die an Silvester den Bereich der Luitpoldanlage zum Zwecke einer öffentlichen Veranstaltungen in Anspruch nehmen dürfen“. Denn: „Eine solche Silvesterparty könnte ein echtes kulturelles Highlight darstellen und zeitgleich die Lärm- und Schadstoffbelastung im restlichen Stadtgebiet senken.“

Jetzt ist erst die Verwaltung am Zug, dann die Stadträte.