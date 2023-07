Apollon’s Smile bittet zum Bonfire-Festival zum Freisinger Schafhof

Sechste Auflage

Lagerfeuerflair kommt am Samstag, 29. Juli, wieder am Schafhof in Freising auf. Dann steigt das Bonfire-Festival - und das mittlerweile schon zum sechsten Mal.

Freising – „Coole Songs am gemütlichen Lagerfeuer“ – das war die Ursprungsidee von Marc Hanow und somit die Geburtsstunde des Bonfire Festivals, das nach fünf erfolgreichen Festivalauflagen am Samstag, 29. Juli, zum sechsten Mal im Schafhof in Freising bei freiem Eintritt stattfinden wird. Eingeladen von dem Freisinger Singer-/Songwriter-Duo Apollon’s Smile (Marc Hanow und Julian Hobmeier), geben verschiedene Singer-Songwriter aus Freising und dem Rest der Welt ihr musikalisches Können zum Besten und führen das Publikum mit handgemachter Musik durch das „Bonfire Festival“. er Schafhof bietet inmitten der Natur erneut ein einzigartiges Ambiente für das Bonfire Festival mit Blick über die Dächer von Freising.

Die Besucher erwartet ein Festival mit besonderer Atmosphäre, mit autobiografischen Songs und vielen Geschichten, die das Leben schrieb – und das Ganze rund ums Lagerfeuer. Aus einer Vielzahl von Bewerbungen für das Lineup 2023 haben sich die Veranstalter für sechs wunderbare Künstler entschieden, die für einen abwechslungsreichen musikalischen Spannungsbogen des Festivals sorgen. Wie gewohnt werden Marc Hanow und Julian Hobmeier mit Apollon’s Smile das Festival musikalisch abschließen.

Folgende Künstler werden ihr musikalisches Können zum Besten geben und führen das Publikum mit handgemachter Musik durch den Abend: Reiner Rumpf, Dantey, Wild As Her, Jakob Muehleisen, Nobutthefrog, Lisa Fitzek und eben Apollon‘s Smile. Es finden sich sowohl Deutsch wie auch Englisch singende Interpreten, die alle ihre eigenen Songs präsentieren, was eine Voraussetzung zur Teilnahme am Bonfire Festival ist. Klein, aber fein und einzigartig – war und bleibt also das Motto vom Bonfire Festival: „singing songs – getting people together – enjoying life“. Für beste Verpflegung sorgt das Café Botanika.

Weitere Infos über das Festival, die Musiker und die Sponsoren findet man unter www.bonfire-festival.de.

Wichtige Infos für die Festivalbesucher

Bitte keine eigenen Speisen und Getränke zum Festival mitnehmen. Bei schlechter Witterung findet das Festival im Tonnengewölbe des Schafhofs statt. Hunde sind auf dem Festivalgelände an der Leine zu führen. Beginn ist um 14 Uhr. Der Eintritt ist im sechsten Jahr wieder frei.