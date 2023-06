Apotheken-Sprecherin verärgert: „Wir wollten nie streiken, aber es hilft nichts“

Von: Magdalena Höcherl

Ingrid Kaiser ruft zum Apotheken-Protest auf. © Sandra Schwarz, fotostudio-schwa

Den Apothekern reicht’s. Daher rufen sie zum bundesweiten Protesttag auf: Viele Apotheken bleiben am 14. Juni geschlossen - auch in Freising.

Freising – „Die Stimmung ist wirklich im Keller.“ Freisings Apothekensprecherin Ingrid Kaiser ist wütend – und hofft daher, dass auch ihre Berufskollegen und -kolleginnen deshalb am Mittwoch, 14. Juni, ihre Apotheken geschlossen halten. Diesen Tag hat die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) als deutschlandweiten Protesttag aufgerufen. „Eigentlich hat sich unser Berufsstand davor immer gescheut. Wir wollten nie streiken, aber es hilft nichts“, sagt Kaiser. „Was zu viel ist, ist zu viel.“ Freilich: Über den Notdienst soll die Arzneimittelversorgung an diesem Tag trotzdem aufrechterhalten bleiben.

Allerdings sei es den Apothekern wichtig, ein Zeichen zu setzen und der Bundesregierung mit dieser Aktion zu zeigen, dass es so in Zukunft nicht mehr weitergehen könne. Aufgrund der andauernden Lieferengpässe bei Medikamenten, zunehmender Personalnot und einer seit Jahren bestehende Unterfinanzierung sei das Maß nun schlicht und ergreifend voll.

Honorare seit 2013 nicht angepasst

„Seit zehn Jahren wurden die Honorare nicht mehr angepasst“, sagt Kaiser. Im Gegenteil: Erst Ende 2022 habe die Ampel-Koalition im Gesundheitsbereich ein Spargesetz verabschiedet, wodurch praktisch auch das Apothekenhonorar gesenkt worden sei. „Dabei sind die Kosten für Personal, Waren und Energie weiter gestiegen, von der Inflation ganz zu schweigen.“

Immer mehr Apotheken schließen

Wegen der fehlenden wirtschaftlichen Perspektive sei es immer schwieriger, Nachwuchs zu finden. Die Konsequenz: Immer mehr Apotheken schließen ihre Pforten – in Freising zuletzt die Korbinians-, die Stadt- sowie die Kaufland-Apotheke in Attaching. Die jüngste Meldung kommt aus Eching: Dort schließt die Götz Apotheke wie berichtet aus wirtschaftlichen Gründen zum 1. Juli 2023.

Das Apothekensterben fördere ein weiteres Problem: „Der Notdienst verteilt sich auf immer weniger Schultern, was die Arbeit noch unattraktiver macht“, erklärt Kaiser. „Gerade weil viele Menschen nach wie vor nicht verstanden haben, dass dieser Notdienst für Notfälle da ist, und man dann wieder um 4 Uhr nachts rausgeklingelt wird, weil jemand Probiotika möchte, um seine Darmflora aufzubauen.“

Das Fass zum Überlaufen gebracht hätten nun die seit Monaten andauernden Lieferengpässe. „Es ist Wahnsinn, wie wir uns täglich winden, um die Versorgung mit teils lebensnotwendigen Medikamenten trotzdem irgendwie sicherzustellen“, sagt die Inhaberin der Engel-Apotheke in Lerchenfeld. Wie lange das noch funktioniert, sei fraglich.

Viele bürokratische Hürden

Daher hat die ABDA einen Maßnahmenkatalog mit zehn Punkten entwickelt, darunter eine Honoraranpassung oder den Abbau von bürokratischen Hürden. Außerdem fordert die Bundesvereinigung, dass Apotheken mit Blick auf die Lieferengpässe Medikamente flexibler austauschen können, ohne dabei Sorge haben zu müssen, dass ihnen die Krankenkassen mit den sogenannten Null-Retaxationen die Vergütung streicht, und sie auf den Kosten sitzen bleiben.

Infostandin der Innenstadt

Daher hofft Ingrid Kaiser, dass sich an dem Protesttag so viele Apotheken wie möglich beteiligen. Sie selbst will am 14. Juni mit einem Stand in der Freisinger Innenstadt die Bürgerinnen und Bürger über die Aktion informieren und um Verständnis bitten. Denn weil die zahlreichen Appelle an Vertreter aus der Politik bislang ungehört verhallt seien, sei dieser Streik nun die einzige Möglichkeit, sich nachhaltig Gehör zu verschaffen. Kaiser betont: „Nur so können wir es schaffen, dass so viele Punkte wie möglich in die Praxis umgesetzt werden, damit die wohnortnahe Arzneimittelversorgung in Deutschland erhalten bleibt.“

