Arbeitsmarkt Freising: Erste Erholung nach der Winterpause

Quote ist wieder auf 2,6 Prozent gesunken

Für den Bezirk der Agentur für Arbeit Freising errechnete sich im Februar 2023 eine Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent. Eine leichte Erholung.

Freising - Die Zahl der Arbeitslosen ist im Bezirk der Agentur für Arbeit Freising zuletzt leicht gesunken: Im Februar 2023 waren in den Agenturbezirks-Landkreisen Freising, Erding, Dachau und Ebersberg insgesamt 9608 arbeitslose Personen auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle, 270 Frauen und Männer weniger als im Januar 2023. Für den Bezirk der Agentur für Arbeit Freising errechnete sich damit im Februar 2023 eine Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent.

Zum Vergleich: Im Vormonat lag die Quote bei 2,7 Prozent, im Februar 2022 bei 2,4 Prozent. „Der regionale Arbeitsmarkt erweist sich aktuell als robust und zunehmend auch wieder aufnahmefähig“, erklärt Nikolaus Windisch, der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Freising die aktuelle Lage. „Natürlich beeinflussten im Februar winterliche Witterungsverhältnisse weiterhin den Arbeitsmarkt: In den Außenberufen konnte nur eingeschränkt gearbeitet wer-den. Insgesamt nahm die Nachfrage nach Arbeitskräften in den vergangenen Wochen schon wieder leicht zu.“

Personalnachfrage

So meldeten die Unternehmen aus den vier Landkreisen im Februar 2023 der Agentur für Arbeit 1130 neu zu besetzende Arbeitsstellen und somit 397 Angebote mehr als im Vormonat. Insgesamt befanden sich zuletzt 6487 Arbeitsangebote im Stellenpool der Agentur für Arbeit.

Das produzierende Gewerbe war auf der Suche nach Mitarbeitenden für insgesamt 1545 Arbeitsstellen. Im Berufsbereich Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit waren 1485 Arbeitsangebote bei der Agentur gemeldet. Im Berufsbereich Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb und Tourismus wurde im Februar 2023 Personal für 1027 Stellen nachgefragt.

Ausbildungsmarkt

Die Zwischenzeugnisse sind verteilt – zum regionalen Ausbildungsmarkt liegen die ersten statistischen Auswertungen vor: „Das Bild, das sich bis dato ergibt, ist für Jugendliche auf Ausbildungsplatzsuche durchaus erfreulich. Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe in unseren vier Landkreisen ist weiterhin hoch“, sagt Nikolaus Windisch. Der Agentur für Arbeit wurden zwischen Oktober 2022 und Februar 2023 insgesamt 2812 Ausbildungsstellen gemeldet. Das waren 246 Stellen mehr im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dazu zählen etwa 236 Ausbildungsplätze für angehende Einzelhandelskaufleute, 198 Stellen für Verkäuferinnen und Verkäufer, 134 Stellen für Büromanagementkaufleute, 125 für Handelsfachwirtinnen und -wirte, 123 Stellen für Lagerlogistikfachkräfte, 119 für zahnmedizinische Fachangestellte, 94 Stellen für Großhandelsmanagementkaufleute, 80 für Speditions- und Logistikkaufleute, 68 Stellen für medizinische Fachangestellte und 64 für Energie- und Gebäudeelektronikerinnen und -elektroniker.

Das Handwerk

Auch das Handwerk ist auf der Suche nach zahlreichen Nachwuchskräften in den unterschiedlichen Berufen. „Schülerinnen und Schüler, die derzeit noch nicht wissen, was sie nach dem Abschluss der Schule machen werden, sollten sich jetzt unbedingt beraten lassen, um keine Zeit zu verlieren“, rät Nikolaus Windisch. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit unterstützt die Schülerinnen und Schüler bei der Berufswahl, der Suche nach dem passenden Ausbildungs- oder Studienplatz, gibt Tipps zur Bewerbung und informiert zu Fördermöglichkeiten.

Jugendliche aus den Landkreisen Freising, Erding, Dachau und Ebersberg können sich unter der kostenfreien Rufnummer (08 00) 4 55 55 00 oder per E-Mail an Freising.Berufsbera-tung-vor-dem-Erwerbsleben@arbeitsagentur.de zur Berufsberatung anmelden – ab sofort, jederzeit und während der Woche der Ausbildung, die vom 13. bis 19. März stattfindet.

Landkreis Freising

Im Februar zählte die Agentur für Arbeit Freising 3271 Arbeitslose und damit 106 Personen weniger als noch im Januar. Die Arbeitslosenquote sank laut Agenturbericht im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent. Im Februar vor einem Jahr errechnete sich für den Landkreis Freising eine Arbeitslosenquote von 2,6 Prozent.

Die Unternehmen der Region informierten den Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Freising im Februar 2023 über insgesamt 452 neu zu besetzende Arbeitsstellen im Landkreis. Das entspricht einem Plus von 157 Stellen im Vergleich zum Januar. Damit waren im Februar insgesamt 2243 bei der Freisinger Arbeitsagentur gemeldete Stellen vakant.

