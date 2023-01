Arbeitsmarkt im Kreis Freising am Jahresende robust - trotz einem Jahr voller Herausforderungen

2183 Arbeitsangebote hatte die Freisinger Arbeitsagentur zum Jahresende in ihrem Stellenpool. Dem standen 2754 arbeitslose Frauen und Männer gegenüber. Symbolbild © Oliver Berg

Die Freisinger Arbeitsagentur kann aufatmen: Der Arbeitsmarkt war Ende 2022 recht stabil. Leiter Nikolaus Windisch blickt auf ein wechselhaftes Jahr zurück.

Landkreis – Aufatmen bei der Arbeitsagentur: Der regionale Arbeitsmarkt zeigte sich zum Ende des Jahres recht stabil. So waren im Dezember 2022 in den Landkreisen Freising, Erding, Dachau und Ebersberg 8395 Personen arbeitslos gemeldet, 170 mehr als im November. Die Arbeitslosenquote stieg damit im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent an. Im Dezember 2021 lage sie bei 2,0 Prozent.

„Die Zunahme der Arbeitslosigkeit in den letzten Wochen betrifft vor allem Beschäftigte in den stark witterungsabhängigen Außenberufen“, erläutert Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising. „Hier konnten wir im Dezember verstärkt Arbeitslosmeldungen beobachten.“ Der große Ansturm sei bisher aber ausgeblieben. Windisch betont: „Damit dies möglichst so bleibt, möchte ich an die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber appellieren, auch in diesem Winter die Chancen des Saison-Kurzarbeitergeldes zu nutzen und so Entlassungen zu vermeiden.“

Auf Saison-Kurzarbeitergeld setzen

Das Saison-Kurzarbeitergeld kann von Betrieben im Bauhauptgewerbe, im Gerüstbauerhandwerk, im Dachdeckerhandwerk sowie im Garten- und Landschaftsbau in Anspruch genommen werden. „Es hilft den Unternehmen, die schwierige Auftragslage und Arbeitsausfällen in der kalten Jahreszeit zu überstehen, ohne ihren eingearbeiteten und qualifizierten Mitarbeitenden kündigen zu müssen. Damit minimieren Unternehmen auch das Risiko – in Zeiten von Arbeits- und Fachkräftemangel – ihre bewährten Kräfte im Frühjahr an andere Betriebe zu verlieren,“ bekräftigt Nikolaus Windisch.

In den witterungsunabhängigen Branchen zeigte sich der Arbeitsmarkt im Dezember weiterhin aufnahmefähig. Die Unternehmen der Region meldeten zuletzt 967 neu zu besetzende Arbeitsstellen in den vier Landkreisen. Damit befanden sich zum Jahresende 6493 Arbeitsangebote im Stellenpool der Agentur für Arbeit Freising.

Im Berufssegment Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit waren 1616 Stellen vakant. Das produzierende Gewerbe suchte Mitarbeitende für 1501 Arbeitsstellen. Im Berufsbereich Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus wurde im Dezember 2022 Personal für 986 Stellen nachgefragt.

Arbeitslosenquote bleibt zum November unverändert

Im Landkreis Freising zählte die Arbeitsagentur im Dezember 2754 Arbeitslose und damit 57 Personen weniger als im November. Auf die Arbeitslosenquote hatte dies keinen Einfluss: Diese lag im Dezember im Landkreis Freising wie schon im Vormonat bei 2,5 Prozent. Zum Vergleich: Im Dezember 2021 errechnete sich eine Quote von 2,2 Prozent. Der Arbeitsagentur meldeten die Unternehmen im Dezember 421 neu zu besetzende Arbeitsstellen im Landkreis – 36 Stellen mehr als im Vormonat. Insgesamt befanden sich zum Jahresende damit 2183 Arbeitsangebote im Stellenpool der Freisinger Agentur.

Im Schnitt waren 2732 Frauen und Männer arbeitslos

Im Landkreis Freising waren 2022 im Schnitt 2732 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet. Zum Vergleich: 2021 waren es 3006 Personen, im Jahr 2000 3085 Personen und 2019 2237 Frauen und Männer. Die Arbeitslosenquote lag vergangenes Jahr durchschnittlich bei 2,4 Prozent. Die Entwicklung der Jahre zuvor: 2021 waren es 2,7 Prozent, 2020 2,8 Prozent und 2019 2,0 Prozent. Im Verlauf des Jahres gingen insgesamt 4674 neu zu besetzende Arbeitsstellen im Landkreis Freising beim Arbeitgeber-Service ein. Im Schnitt befanden sich 2141 Arbeitsangebote im Stellenpool der Arbeitsagentur. Im Jahr 2021 befanden sich darin durchschnittlich 1450 Stellen. 2020 waren es 1382 und im Jahr 2019 2036 Stellen. ft

