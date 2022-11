Arbeitsmarkt im Kreis Freising: Aufwind im Herbst - aber auch große Unsicherheit

Die Arbeitslosenquote im Kreis Freising lag im Oktober bei 2,6 Prozent. Symbolbild © IMAGO/Christoph Hardt

Die Arbeitslosenquote im Kreis Freising lag im Oktober bei 2,6 Prozent. Die Entwicklung ist ungewiss, aber der Chef der Freisinger Arbeitsagentur ist vorsichtig optimistisch.

Freising – Herbstlicher Aufwind bestimmt derzeit weiter den regionalen Arbeitsmarkt: Die Agentur für Arbeit Freising registrierte im Oktober im Agenturbezirk (Landkreise Dachau, Ebersberg, Erding und Freising) 8474 Arbeitslose, 476 Frauen und Männer weniger als im September. Damit sank die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Punkte auf 2,3 Prozent, heißt es im Bilanzbericht: „Vor allem Jugendliche profitierten im Oktober von den robusten Rahmenbedingungen. So sank die Zahl der arbeitslosen unter 25-Jährigen zuletzt auf 826 junge Frauen und Männer. Dies entspricht einem Rückgang um 215 Personen oder 20,7 Prozent im Vergleich zum Vormonat. Die Arbeitslosenquote der unter 25-Jährigen reduzierte sich im Oktober 2022 von zuletzt 2,5 auf 2,0 Prozent.“

Arbeitslosenzahlen in 2023 womöglich mit 2022 vergleichbar

Nikolaus Windisch, Chef der Agentur für Arbeit Freising, blickt derzeit entsprechend vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Diese Erwartung stützt er auch auf die kürzlich veröffentlichten Prognosen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) der Bundesagentur für Arbeit. Das Institut legt für den Bezirk der Agentur für Arbeit Freising Zahlen für drei Szenarien vor. „Ich gehe davon aus, dass das mittlere eintreten wird: Arbeitslosenzahlen in 2023, die mit jenen aus dem laufenden Jahr vergleichbar sind“, erläutert Nikolaus Windisch. Schlimmstenfalls halte das IAB einen Anstieg der Arbeitslosenzahlen in der Region um 10,6 Prozent für möglich. Sollten Inflation und Energiekrise dagegen kaum Auswirkungen auf die Wirtschaft haben, rechneten die Experten mit einem Rückgang der Arbeitslosigkeit um 10,6 Prozent. „Die ungewöhnlich große Differenz zwischen den beiden Extremen zeigt: Die Unsicherheit bezüglich der zukünftigen Entwicklung in unseren Landkreisen ist groß“, meldet der Agenturchef.

Die Personalnachfrage bewege sich laut Windisch im Bezirk auf gutem Niveau: „So meldeten die Unternehmen der Region allein im Oktober 978 neu zu besetzende Arbeitsstellen“, heißt es weiter im Bericht der Agentur. Damit befanden sich zuletzt insgesamt 6741 Arbeitsangebote im Stellenpool des Agenturbezirks. Das waren 1735 Stellen mehr als 2021.



Im Landkreis Freising waren im Oktober insgesamt 2877 Personen arbeitslos gemeldet, sechs Frauen und Männer mehr als im September. Die Arbeitslosenquote lag damit im Oktober – wie bereits im Vormonat – bei 2,6 Prozent. Im Oktober 2021 errechnete sich eine Quote von 2,3 Prozent. Die Betriebe meldeten den Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittlern zuletzt 403 neu zu besetzende Arbeitsstellen im Landkreis Freising. Insgesamt befanden sich im Oktober 2022 damit 2313 Arbeitsangebote im Stellenpool der Freisinger Arbeitsagentur, 631 Stellen mehr als im Oktober des Vorjahres.ft

