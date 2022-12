Arbeitsmarkt in Freising „robust“ - Agentur appelliert: Potenziale von Menschen mit Behinderung entdecken

Bericht für November

Der Arbeitsmarkt im Kreis Freising präsentierte sich im November als recht robust. Zum Jahresende appelliert die Arbeitsagentur an die Arbeitgeber.

Landkreis – „Der regionale Arbeitsmarkt präsentierte sich weiterhin von seiner robusten Seite“, meldet Arbeitsagentur-Chef Nikolaus Windisch. Im November zählte man im Agenturbezirk (Landkreise Freising, Erding, Dachau und Ebersberg) 8225 Arbeitslose. Das waren 249 Frauen und Männer weniger als im Oktober.

Die Arbeitslosenquote sank damit im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent auf 2,2 Prozent. Im November vor einem Jahr errechnete sich für den Agenturbezirk eine Arbeitslosenquote von 2,4 Prozent. „Unser Arbeitsmarkt profitierte in den vergangenen Wochen von weiterhin vergleichsweise stabilen Rahmenbedingungen. Zudem war aufgrund der milden Temperaturen von der Win-terarbeitslosigkeit noch nichts zu spüren. In den witterungsabhängigen Außenberufen konnte im November noch gearbeitet werden“, erläutert Windisch,

Personalnachfrage: Winter macht sich noch nicht bemerkbar

Auch bei der Personalnachfrage machte sich der bevorstehende Winter noch kaum bemerkbar, heißt es im Agentur-Bericht: „Die Unternehmen im Agenturbezirk meldeten 969 neu zu besetzende Arbeitsstellen.“ Damit befanden sich im November insgesamt 6554 Arbeitsangebote im Stellenpool der Agenturen für Arbeit. Den größten Personalbedarf verzeichnete zuletzt das Berufssegment Verkehr, Logistik, Schutz und Sicherheit: „Hier waren im November 1630 Stellen vakant. Das produzierende Gewerbe suchte Mitarbeitende für 1534 Arbeitsstellen. Im Bereich Kaufmännische Dienstleistungen, Handel, Vertrieb, Tourismus waren 1019 offene Stellen gemeldet.“

Inklusion stärker vorantreiben

Die Nachfrage nach Arbeitskräften bewegte sich im Agenturbezirk weiter auf hohem Niveau. Und dennoch: „Menschen mit Behinderung haben nach wie vor auch bei günstigen Rahmenbedingungen vielfach Schwierigkeiten, eine passende Arbeitsstelle zu finden“, meldet die Agentur Freising: Im November 2022 waren 803 Menschen mit Schwerbehinderung arbeitslos gemeldet – darunter Fachkräfte mit Berufsabschluss oder akademischer Ausbildung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Anlässlich der bundesweiten Woche der Menschen mit Behinderung (noch bis 3. Dezember) will der Chef der Freisinger Arbeitsagentur Betriebe ermutigen, bei der Personalsuche verschiedene Wege einzuschlagen und dabei auch Menschen mit Behinderung in den Fokus zu nehmen: „Menschen mit Behinderung beim Start in eine Berufsausbildung oder eine neue Arbeitsstelle dieselben Chancen einzuräumen wie allen anderen, ist fair und birgt – gerade in Zeiten steigender Fachkräftebedarfe – auch für Unternehmen viele Chancen“, betont Nikolaus Windisch. Die Agentur für Arbeit hilft Betrieben bei der Auswahl geeigneter Bewerber, außerdem berät sie zu Fördermöglichkeiten.

Arbeitgeber, die sich informieren möchten, können sich montags bis freitags an ihre persönlichen Ansprechpersonen im Arbeitgeber-Service ihrer Arbeitsagentur wenden oder die kostenfreie Service-Rufnummer (0 800) 4 55 55 20 wählen.

So ist die Lage im Landkreis Freising

Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis reduzierte sich im November um 66 Personen auf 2811 Arbeitslose. Darunter waren auch 262 Menschen mit einer Schwerbehinderung. Die Arbeitslosenquote sank zuletzt um 0,1 Prozent auf einen Wert von 2,5 Prozent. Im November 2021 errechnete sich noch eine Quote von 2,8 Prozent.

Die Unternehmen informierten den Arbeitgeber-Service der Agentur im November über 385 neu zu besetzende Arbeitsstellen. Insgesamt waren 2218 Arbeitsangebote im Stellenpool. ft

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.