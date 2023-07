Nicht nur Arschbomben! 68 Nachwuchs-Springer hatten ihren Spaß beim Splashdiving-Spektakel im fresch

Lange Schlange vor den Brettern, die den Sprung bedeuten: Insgesamt hatten sich fast 70 Nachwuchs-Diver für den Wettbewerb angemeldet. © Lehmann

Splashdiving hieß das Zauberwort am Sonntag im Freisinger fresh. Und insbesondere der Nachwuchs hatte große Lust darauf.

Freising - Nationaltrainer Oliver Hillebrecht war am Sonntag restlos begeistert vom jüngsten Splashdiving-Spektakel im Erlebnis-Schwimmbad fresch – weshalb sein Lob an die Freisinger Kids ein großes war: „Ihr wart heute alle unsere kleine Helden!“ Über vier Stunden lang ging es am Außenbecken um eine zentrale Frage: Wer legt die schönste Arschbombe weit und breit hin? Und ergibt sich dadurch vielleicht sogar die Möglichkeit, ins Deutsche Splashdiving-Nationalteam aufgenommen zu werden?

„Bei so einem Salto mit Schraube entwickelt sich eine Druckgeschwindigkeit, als würde man in einem Mixer stecken“, erklärte Hillebrecht, während sich das Deutsche Splashdiving-Nationalteam über ein Trampolin auf dem Fünf-Meter-Turm weit in den Himmel schleudern ließ, um dann mit einem gewaltigen „Platsch“ ins Becken zu tauchen.

Akrobatische Vorführungen der Profis zum Einstieg des Wettbewerbs

Was Hillebrecht auch betonte: „Verletzungen gibt es kaum, wenn man alle Vorsichtsmaßnahmen beachtet.“ Dennoch sahen die akrobatischen Vorführungen der Profis zum Einstieg des Wettbewerbs natürlich äußerst spektakulär aus – mit Schrauben, Saltos in allen Richtungen und den meterhohen Wasserfontänen beim Eintauchen. Dass das Thema Arschbombe ein beliebtes ist, zeigte sich auch in der Anmeldungs-Zahl: 68 Nachwuchs-Diver wollten es nämlich am Sonntag wissen, der Großteil von ihnen stammte aus dem Landkreis Freising.

Wie auch Leon Delers, 25 Jahre alt und Kfz-Meister in Achering, der nicht nur gern schraubt, sondern eben auch auf Schrauben als Figur beim Springen steht. „Das beste ist der Thrill, das Adrenalin beim Springen“, erklärte Delers dem FT, wie auch, dass er im Grunde das Klippenspringen bevorzuge. Um seine Leidenschaft auszuleben, reist er mit seiner Freundin Patrizia Gruber in andere Länder, wie etwa demnächst nach Griechenland. „Mir ist immer wichtig, dass er vorher das Gebiet abtaucht“, so Gruber, die selbst zwar auch springt, aber „höchstens einen Hecht vom Einser“. Was die beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten: Hillebrecht hatte den Ausnahme-Springer längst ins Auge gefasst für das Nationalteam – nähere Gespräche darüber sollen wohl demnächst stattfinden.

Steht auf dem Zettel vom Nationalcoach: Jonas Völkers (13) hat bereits im Vorjahr einige beeindruckende Arschbomben ins Wasser gesetzt. © Lorenz

Keine Gespräche hingegen waren mit Jonas Völkers (13) aus Freising mehr nötig. Der Grund: Völkers war bereits voriges Jahr von Hillebrecht für das Nationalteam ausgesucht worden. Allerdings hatten wohl beide nach dem Sprungwettbewerb 2022 ihre gegenseitigen Kontaktdaten verloren. Dem Vorhaben von Hillebrand tat das aber keinen Abbruch, denn er will das Nachwuchs-Talent weiter in seiner Kader-Schmiede haben. „Bis 24 Jahren können unsere Springer noch ihre Leistung steigern, dann konservieren wir sie nur noch – aber wir konservieren gut!“ so Hillebrecht, der wie bereits 2023 den Moderator gab und dabei auch mehrmals selbst vom Turm sprang.

„Das ist alles schon spektakulär – schön, dass sowas in Freising stattfindet!“

Das imponierte auch Sebastian Wanzke vom Stadtverband Sport, der Hillebrecht noch von den Anfängen des Splashdiving-Hypes kennt. „Damals war ich Redakteur und wir haben die erste Doku gemacht über die Mannschaft – das war vor 20 Jahren“, erinnerte sich Wanzke, der wenig Zeit hatte, weil er seinen Sohn Leo (9) anfeuern musste. Was Wanzke aber gefiel: „Das ist alles schon spektakulär – schön, dass sowas in Freising stattfindet!“

Kopfstand im Sitzen: Es gab unterschiedliche Möglichkeiten, ins fresch-Becken einzutauchen. . . © Lehmann

Spektakulär war dann auch der Auftritt von Ramona Humm aus Haag, die sich beim Wettbewerb als einzige Frau auf den Fünf-Meter-Turm traute. Was die 31-Jährige zeigte, sorgte für Riesenapplaus – nämlich einen Sprung vom Brett von einem Handstand aus. „Mir hat es beim Training dafür sogar das Trommelfell zerrissen“, erzählte Humm, die deshalb mit Ohrstöpsel sprang.

„Wir kommen sehr, sehr gerne nach Freising“, musste Hillebrecht zugeben, der jetzt schon an dem 20-jährigen Jubiläum der Splashdiving-Idee 2024 bastelt. Was er jetzt schon sicher weiß: „Es wird groß werden.“ Mit einer Arschbombe verabschiedete sich Hillebrecht von den Freisingern, die die Zuschauer auch noch in der letzten Reihe nass spritzte.

Zu Verletzungen kam es übrigens nicht, aber zu kleinen Wehwehchen, wie man beim Hinausgehen hörte. „Tut dir auch alles weh?“, fragte da ein Nachwuchsspringer seinen Freund, der eines mutmaßte: „Ja, I g’frei mi scho direkt auf morgen.“

Richard Lorenz