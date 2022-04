Freisinger Asamchor braucht dringend Sänger-Nachwuchs

Der neugewählte Vorstand: Gangolf Geis (Schatzmeister), Roswitha Bühl (1. Vorsitzende) und Martin Struck (Schriftführer, v. l.). © Lorenz

Der Asamchor Freising hat eine große Sorge: Es fehlt der Nachwuchs. Um den zu gewinnen, geht man jetzt auch ungewöhnliche Wege.

Freising – Auch für den Freisinger Asamchor hieß es jetzt wieder: Jahreshauptversammlung in Präsenz. Nach der Chor-Probe im Camerloher-Gymnasium ging es dann bei vorgerückter Stunde um Berichte, Entscheidungen und um die Neuwahl des Vorstands – aber auch um die wohl größte Sorge des Chors. Es fehlt nämlich an Nachwuchs.

Aktuell zählt der Asamchor 69 Mitglieder, die meisten von ihnen sind mit Leib und Seele schon lange und äußerst aktiv dabei. Da aber seit rund 15 Jahre nicht mehr die Mitgliedsbeiträge angehoben wurden, stand ein eher unliebsamer Punkt auf der Tagesordnung der jüngsten Jahreshauptversammlung: Die Mitglieder sollen tiefer in die Tasche greifen. Der Grund: Die finanzielle Absicherung des Asamchors, damit dieser dann auch flexibler auf pekuniäre Anforderungen reagieren könne. Da laut eines Chormitglieds die Beiträge allerdings eh nicht sehr hoch seien, sobald man sie auf die einzelnen Chorproben herunterbrechen würde, stimmten die Singfreunde mehrheitlich für eine Erhöhung – ebenso wie für eine Reduzierung der Beitragshöhe für passive Mitglieder.

Die Homepage wurde neu aufgesetzt

Apropos Mitglieder: Wie die Vorsitzende Roswitha Bühl ausführte, müsse sich der Chor zukünftig stärker um den fehlenden Nachwuchs kümmern. Um mehr junge Menschen ins Boot zu holen, wolle das Ensemble schon demnächst in den sozialen Netzwerken, wie beispielsweise Instagram, aktiv werden und damit auch Einblicke in ihre künstlerische Arbeit bieten. Zudem hat der Asamchor vor wenigen Tagen seine Homepage mit allem Drum und Dran neu aufsetzen lassen. „Die alte Seite war schon sehr veraltet“, wie Bühl zugeben musste.

Was zudem beim Asamchor anstand: Die Neuwahl des Vorstandes. Unisono und einstimmig waren sich sämtliche anwesende Mitglieder einig, dass Roswitha Bühl auch für die nächsten drei Jahre die perfekte 1. Vorsitzende des Chors sei. Ebenso einstimmig wurde als 2. Vorsitzende Angelika Fröhlich als Nachfolgerin von Ernst Würschinger gewählt – allerdings in Abwesenheit, denn die neue Stellvertretung hatte aufgrund einer kurzfristigen Erkrankung nicht an der Jahreshauptversammlung teilnehmen können. Neu an Bord ist auch Martin Struck, der Andreas Pauli in seiner Funktion als Schriftführer ablöste, während der Kassier Gangolf Geis weiterhin für die nächsten drei Jahre die Chor-Kasse im Auge behält.

Thomas Gropper ist der neue Chorleiter

Im Auge behalten sollte man auch die anstehenden Veranstaltungen des Asamchors. Hier gab der neue Chorleiter Thomas Gropper, der seit Oktober 2021 die künstlerische Leitung übernommen hat, Auskunft. Am 10. Juli steht die berühmte opernhafte „Petite Messe solenelle“ im Freisinger Schafhof auf dem Programm, auch das Weihnachtsoratorium für den 16. Dezember steht schon.

Auch für 2023 sind einige Höhepunkte geplant: Ein weltliches Programm im Freisinger Diözesanmuseum, sowie ein Auftritt zur Eröffnung des Asamsaals.

Gut zu wissen

Wer sich über die künstlerische Arbeit des Asamchors informieren möchte, kann das jetzt über die brandneue Homepage des Vereins unter www.asamchor-freising.de tun. Der Asamchor Freising sucht neue Mitglieder, die gerne singen. Bei Interesse einfach melden unter info@asamchor-freising.de.

Richard Lorenz

