Vom Quereinsteiger zum Kinderpfleger: Ausbildung und Gehalt sind „der große Reiz“

Von: Andrea Hermann

„Die Ausbildung macht Spaß“, sagen Jürgen Helbig und seine Schulkameradinnen. Das freut vor allem Corinn Kürten-Kunda (l.), die im CBZ die Ansprechpartnerin für dieses Ausbildungsmodell ist, und seine Lehrerin (r.). © Hermann

Beim Assistenzkraftmodell des CBZ Freising werden Quereinsteiger zu Kinderpflegern ausgebildet. Das bietet Müttern und Vätern eine Chance.

Freising – Die Nachfrage nach Kindergarten- und Krippenplätzen ist im Landkreis groß, die Wartelisten in vielen Gemeinden lang. Das Problem ist überall das gleiche: Oft gibt es die benötigten Räumlichkeiten, doch es fehlt an Personal. Mehr noch: „Ausbildungsmöglichkeiten sind nicht vorhanden“, hatte Nandlstadts Bürgermeister Gerhard Betz in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats erklärt, als er die Betreuungssituation in seiner Gemeinde schilderte. Doch dem widerspricht Corinn Kürten-Kunda vom Computer-Bildungszentrum Freising: „Es gibt Ausbildungsplätze.“ Seit 2019 bietet das CBZ in der Domstadt ein sogenanntes Assistenzkraftmodell an, bei dem auch und vor allem Quereinsteiger zu staatlich geprüften Kinderpflegern ausgebildet werden.

Sein erstes Ausbildungsjahr im CBZ hat Jürgen Helbig fast geschafft. Er ist der einzige Mann in der Klasse, die sich in zwei Jahren zum Kinderpfleger ausbilden lässt. Was den gelernten Anlagenmechaniker, der rund 20 Jahre im Bereich Logistik gearbeitet hat, motiviert? „Während Corona hatte ich viel Zeit zum Nachdenken“, erzählt der 43-Jährige. „Da habe ich mir gedacht: Möchte ich mehr Geld verdienen oder Spaß haben?“ Er hat sich für den Spaß entschieden – und im September 2021 die zweijährige Ausbildung begonnen. Und die Arbeit mit den Kindern macht dem Familienvater richtig viel Spaß.

Theorie und Praxis sind „sehr gut verzahnt“

Im Wechsel verbringen die Kursteilnehmer jeweils eine Woche in einer Betreuungseinrichtung und eine Woche in der „Schule“ – „Theorie und Praxis sind sehr gut verzahnt“, sagt Kürten-Kunda. Helbig ergänzt: Mit diesem Modell könne man „eine Beziehung zu den Kindern aufbauen“. Mehr noch: Die Teilnehmer verdienen während der gesamten Zeit Geld. „Ausbildung und Gehalt: Das ist der große Reiz“, bestätigen auch die Frauen, die mit Helbig die Schulbank drücken. Die Prüfung wird an einer Berufsfachschule für Kinderpflege absolviert. Dass das Angebot gut mit der Familie vereinbar ist, darin sind sich alle Teilnehmer einig. Trotzdem: „Mit kleinen Kindern ist es eine Herausforderung“, sagt Helbig. 30 Wochenstunden ist er gefordert – entweder in der Schule oder in der Einrichtung. Am späten Nachmittag dann Familie, Freunde und Hobbys – und am späten Abend wird gelernt, erzählt der Familienvater. Auch Corinn Kürten-Kunda weiß: „Da kommt einiges an Lernen dazu.“

Bislang alle Interessierten untergebracht

Das Assistenzkraftmodell in Freising wurde im Jahr 2019 zum ersten Mal angeboten – eine Klasse kam damals zusammen. 2020 starteten zwei Klassen, im vergangenen Herbst eine Klasse, und im September werden es wieder zwei Klassen werden – meist mit 13 bis 20 Teilnehmern, erzählt Kürten-Kunda. Die älteste Teilnehmerin war 60 Jahre alt, der jüngst ist aktuell 25. Besonders freut es Kürten-Kunda, dass „wir bislang alle, die sich dafür interessiert haben, untergebracht haben“. Die Stimmung im Kurs sei sehr gut – die Motivation auch. Denn: „Wir lernen, weil wir lernen wollen“, erzählen ein paar Frauen. Und sie wissen, dass sie nach der zweijährigen Ausbildung eine Stelle bekommen, denn Kinderpfleger werden überall gesucht. Und wer möchte, kann sich auch zur Erzieherin ausbilden lassen – dann allerdings an einer Berufsfachschule.

Gut zu wissen

Infos zum Assistenzkraft-Modell des CBZ gibt’s im Internet unter www.cbz-gruppe.de.

