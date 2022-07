Attaching und Pulling feiern: Königliche Unterhaltung und eine Fest-Premiere

Von: Wolfgang Schnetz

Seit 42 Jahren lädt der König-Ludwig-Verein Attaching zum Dorffest ein – so auch am vergangenen Sonntag. © Lehmann

In Attaching und Pulling stiegen am Wochenende bei idealem Biergartenwetter die Dorfeste. Dabei war auch der Kini.

Attaching/Pulling - König Ludwig hätte sich gefreut und schaute würdevoll von einer weißblauen Fahne auf seine Untertanen in Attaching. Seit 42 Jahren halten nun die König-Ludwig-Vereinsmitglieder treu zu ihrem Monatchen und feiern dies mit einem Dorffest auf der Kirchwiese. So auch am vergangenen Sonntag. Und da war für alle was geboten: bayerische Schmankerl, Hüpfburg und Barbetrieb.

Zum ersten Mal fand das Pullinger Dorffest am Vorplatz vor dem neuen Feuerwehrhaus statt. © Lehmann

Eine Premiere gab es in Pulling: Da fand das traditionelle Dorffest des Freisinger Ortsteils erstmalig am Vorplatz vor dem neuen Feuerwehrhaus statt. Ab 16 Uhr ging es da am Samstag los. Bei bestem Wetter fuhr die Ortsgemeinschaft zur Verköstigung auf, was die bayerische Speisekarte hergab: Rollbraten, Würstl und kalte Brotzeiten gabs. Für den Durst war mit Bier, Alkoholfreiem, Kaffee und an der Bar gesorgt. Die Musik kam auch nicht zu kurz: Dafür sorgten live die Feger-Spezies. Und damit es den Kindern nicht langweilig wurde, hatte man mit einer Hüpfburg vorgesorgt.

Wer den Abend noch gemütlich ausklingen lassen wollte, konnte das bis in den späten Abend hinein an der Bar tun.

