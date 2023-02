Attachings Dorfcharakter bewahren: Auch die Kirche darf nicht bauen

Auf der Kirchwiese will die Erzdiözese Baurecht für ein kleines Areal im Bebauungsplan „Attaching-Ortsmitte“. Eine entsprechende Anfrage wurde im Bauausschuss gekippt. © Lehmann

Eine Marathon-Diskussion gab es zur künftigen Entwicklung der Ortsmitte von Attaching. Auch weil dort die Kirche Baurecht haben will.

Freising – Es war wohl der größte Brocken der Mammut-Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch – die Abwägungen der Anregungen von Behörden und der Öffentlichkeit nach der ersten Auslegung des Bebauungsplans „Attaching-Ortsmitte“. Was dabei den Attachingern am wichtigsten ist, schälte unter anderem deren Ortssprecher Hans Hölzl (FSM) heraus: „Es muss die dörfliche Struktur erhalten bleiben.“ Wie komplex das allerdings manchmal sein kann, zeigten dann etwa die Fragen, ob sogenannte „aufgeständerte Solaranlagen“ zukünftig in Attaching erlaubt sein könnten – und wie man mit einem überraschenden Bauansinnen der katholischen Kirche umgeht.

Zahlreiche Einwände und Stellungsnahmen zum Bebauungsplan Attaching-Ortsmitte lagen auf dem Tisch, die von Stadtplanerin Manuela Skorka abgearbeitet wurden.

Photovoltaik-Debatte

Bei einem Thema knirschte es sauber im Räte-Gebälk – und zwar bei einer Stellungnahme eines Bürgers, wie es denn mit einer aufgeständerten Solaranlage auf einem zu flachen Dach ausschauen würde. Für Hölzl ein absolutes No-Go, da solche technisch erhöhten Anlagen seiner Meinung nach das Ortsbild „verschandeln“ würden.

Drobny hakte hier ein, denn für ihn dürfte Gestaltung nicht länger über der Notwendigkeit stehen, in puncto Energiewende voranzukommen. Seines Wissens gäbe es selbst im Vatikan Photovoltaik-Anlagen und überhaupt konnte er mit „Verschandeln des Ortes“ nichts anfangen. „Geht’s vielleicht auch eine Nummer kleiner?“ fragte Drobny in Richtung Hölzl. Unterstützung bekam der Grüne von Ulrich Vogl (ÖDP): „Hier haben einige immer noch nicht gecheckt, wie viel es eigentlich geschlagen hat“.

Auch für Robert Weller (FW) ging ein Verbot von aufgeständerten Solar-Anlagen viel zu weit. „Was machen wir, einen Bebauungsplan aufstellen oder die Attachinger geißeln? Wenn wir den Leuten vorschreiben, was sie zu tun haben, wird das eine Kasernenanlage werden“, sagte Weller, dem per se oftmals zu viel „Kleinklein“ in einem Bebauungsplan geregelt werde. Die Stellungnahme in puncto Solaranlage fiel dennoch erst einmal im Gremium durch.

Die Kirchwiese

Womit viele Räte auch ein Problem hatten: Das gewünschte Baurecht der Kirche auf der sogenannten „Kirchwiese“. Das Areal selbst ist in Kirchenbesitz, wird aber von Attaching schon sehr lange und in Absprache als gemeindliche Fläche ausgiebig genutzt – etwa für Dorffeste. Das Ansinnen der Kirche, nun dort ein Baurecht, wenn auch für ein kleines Areal und grundsätzlich für kirchliche Zwecke im Bebauungsplan eingeräumt wissen zu wollen, stieß bei den Räten eher auf Unverständnis. Der bauhistorische Hintergrund: Früher einmal hatte es ein Bauansinnen für eine zweite Kirche gegeben, die aber nie gebaut wurde.

Was Hans Hölzl wichtig war: „Es muss klar sein, dass dort kein Wohnraum entsteht.“ Eine solche Bebauung wäre laut Hölzl auch nicht im Sinn des ehemaligen Besitzers, von dem die Kirche das Grundstück einst erworben hatte. „Das kann ich jetzt so im öffentlichen Teil nicht erklären“, betonte Hölzl, der aber eines schon noch loswerden wollte: „Es war damals nicht zum Nachteil der Kirche.“ Und Robert Weller fragte: „Was ist eine kirchliche Nutzung? Wenn eine Tochtergesellschaft der Kirche dann 30 Wohnungen baut?“ Hier konnte Stadtdirektor Gerhard Koch beruhigen: Das gewünschte Areal sei für solche Vorhaben viel zu klein. Eine rein öffentliche Grünfläche mit einer Zweckbestimmung „Gemeindewiese“ lehnt das Erzbischöfliche Ordinariat München allerdings deutlich ab, auch, weil damit eine „Inwertsetzung“ des Grundstücks zukünftig nicht gegeben sei.

Frist abgelaufen

Was seitens der Kirche ebenfalls abgelehnt wird, sei die Nutzung des Kirchengeländes als grüne „Ausgleichsfläche“ für die in der Ortsmitte geplante bauliche Verdichtung, wie es im Schreiben des Ordinariats zu lesen ist. Was hingegen deutlich im Bebauungsplan vorgesehen ist: Die Fläche soll als Gemeindefläche mit der Zweckbestimmung Kirche und kirchliche Nutzung festgesetzt werden. Gleichzeitig wurde von der Stadt informiert, dass die Sieben-Jahres-Frist, innerhalb der die Stadt im Fall einer Reduzierung des Baurechts die Diözese entschädigen müsste, bereits abgelaufen ist, und ein früherer Antrag auf Wohnbauausweisung den Akten nicht zu entnehmen sei. Das Ergebnis: Die Mehrheit kippte die Anfrage der Diözese nach Baurecht auf der Kirchwiese. Jetzt wird erst einmal auf die zweite Auslegung und die Reaktion der Kirche gewartet.

Was den Attachinger auch wichtig ist: Der Dorfplatz mit dem ehemaligen „Alten Wirt“, der seit über zehn Jahren leer steht. Dahinter befindet sich ein Gelände, das sie gerne als Erweiterung des Dorfplatzes hätten – diesen müsste allerdings die Stadt erst einmal kaufen.

Richard Lorenz

