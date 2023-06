Attacken „der ungewöhnlichen Art“: Ausraster in der Freisinger Altstadt und am Bahnhof

Von: Wolfgang Schnetz

An dieser Engstelle attackierte ein bisher Unbekannter einen 65-jährigen Radfahrer. © Symbolbild: Lehmann

Zwei Ausraster, die sich verblüffend ähneln, beschäftigen die Polizei Freising seit Tagen. Dabei gings um handfeste Auseinandersetzungen.

Freising – Die sommerlichen Temperaturen lassen augenscheinlich in Freising die Gemüter hochkochen. Die Polizei jedenfalls hatte es jüngst mit zwei satten „Ausrastern“ zu tun. In der Innenstadt rempelte ein Unbekannter einen 65-Jährigen vom Rad. Und am Bahnhof ging eine Angreiferin einer Jugendlichen unvermittelt an den Hals. Die Polizei Freising fahndet in beiden Fällen nach den Angreifern.

Einen Schockmoment erlebte eine junge Freisingerin (18) am Bahnhof gegen 8 Uhr in der Früh. Sie stand laut Polizei Freising am Haupteingang des Bahnhofs, als „plötzlich und vollkommen grundlos“ eine ihr unbekannte, etwa 50-Jährige auf sie zukam und mit den Händen an den Hals gehen wollte. Die 18-Jährige wehrte sich sofort.

„Es kam zu einem Handgemenge zwischen den beiden Frauen, in deren Verlauf die Halskette der 18-Jährigen zerrissen wurde“, berichtet der derzeitige Leiter der PI Freising, Polizeihauptkommissar Ralf Schmidt: „Die Angreiferin ließ daraufhin ebenso unvermittelt wieder von der Geschädigten ab“ und flüchtete.

Eine sofort alarmierte Polizeistreife leitete die Fahndung nach der Unbekannten ein – ohne Erfolg. Die Frau wurde nicht gefunden. Durch den Angriff wurde die 18-Jährige leicht verletzt.

Radler attackiert

Ebenfalls einen Aussetzer gab’s am Mittwochabend im Bereich der Baustelle an der Oberen Hauptstraße. Da radelte ein 65-jähriger Freisinger gegen 21 Uhr von der Unteren Hauptstraße kommend. Dann kam’s zur „Begegnung der ungewöhnlichen Art“, wie Hauptkommissar Ralf Schmidt meldet: „Im Bereich der Baustelle wurde er von einem bisher unbekannten Mann angehalten und aufgefordert, sofort von seinem Fahrrad abzusteigen.“

Tatsächlich sind Radfahrer angehalten, hier vom Fahrzeug zu steigen. Was der Unbekannte tat, ging aber zu weit: Um dem Ganzen Nachdruck zu verleihen, schubste er den Radler, sodass dieser fast stürzte. Weil der Unbekannte „sehr aggressiv auftrat, wurde eine Passantin auf den Vorfall aufmerksam und versuchte beruhigend auf ihn einzureden“. Und auch andere Personen hatten den Streit bemerkt und in das Geschehen eingegriffen. Dies nutzte der Angegriffene, um von dem aufgebrachten Mann loszukommen. Am Donnerstag meldete der 65-Jährige den Vorfall der Polizei.

Zeugen gesucht

In beiden Fällen sucht die Polizei Freising jetzt nach Zeugen. Wer zur Aufklärung beitragen kann, meldet sich unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 mit der Polizei in Freising in Verbindung zu setzen.