Attenkirchens Bürgermeister will Fluglärm gerechter verteilen - und stößt auf massiven Widerstand

Von: Andreas Beschorner

Flugrouten wurden in der jüngsten Sitzung der Fluglärmkommission diskutiert. Für alle Beteiligten kam das Thema überraschend auf. © IMAGO/Wolfgang Simlinger

In der Sitzung der Fluglärmkommission hat Attenkirchens Bürgermeister eine Änderung der Flugrouten angeregt. Damit sorgte er für Unverständnis und Unruhe.

Freising – Unvermutet und überraschend ist es am Mittwoch bei der Sitzung der Fluglärmkommission zu einer Debatte über Flugrouten am Flughafen München gekommen. Ein Ansinnen des Attenkirchener Bürgermeisters Mathias Kern sorgte bei einigen seiner Kollegen für Unverständnis und Unruhe. Nach längeren Diskussionen wurde die Sache vertagt.

Gegen eine Verlagerung auf die „Eviva“-Route

Seitdem heuer die Flugbewegungen wieder zunehmen, häuften sich, so erläuterte Kern, die Beschwerden aus Attenkirchen und dem Ortsteil Thalham. Grund: Rund ein Viertel der Flüge, die bei Ostwind auf der für den Abflug nach Norden vorgesehenen Route westlich an Attenkirchen vorbei fliegen, würden direkt über Attenkirchen und Thalham verkehren, damit nicht unwesentlich von der Kernroute abweichen. Das, so die Antwort einer Vertreterin der Deutschen Flugsicherung (DFS), sei aber im üblichen und auch erlaubten Rahmen.

Mathias Kern: „Weg von Kirchturmpolitik!“ © ft

Für Aufregung sorgte das Ansinnen von Kern, die bisher nur für Propellerflugzeuge freigegebene Route „Eviva“, die östlich an Attenkirchen vorbeiführt, auch für Jets freizugeben, um so den Lärm besser zu verteilen. Das, so die DFS-Vertreterin, sei bereits 2016 in der Fluglärmkommission angeregt, dann aber nicht beschlossen worden. Grund, so der damalige Kommissionsvorsitzende Herbert Knur: „Eine streitbare Moosburger Bürgermeisterin“, die Belastungen für den Westen der Dreirosenstadt befürchtete. Gemeint war Anita Meinelt.

Auch am Mittwoch – sechs Jahre später – stieß dieses Ansinnen auf heftigen Widerstand: Langenbachs Bürgermeisterin Susanne Hoyer versicherte, heute wäre sie die „streitbare Bürgermeisterin“, die sich wehren würde. Auch Haags 2. Bürgermeister Dominik Berger stellte klar, dass seine Gemeinde mit dieser Änderung so gar nicht einverstanden wäre. Josef Dollinger, inzwischen der Rathauschef in Moosburg, versprach, ebenso wie seine Vorgängerin strikt gegen eine Verlagerung von Jets auf die „Eviva“-Route zu sein.

Kerns Argument, man müsse von „Kirchturmpolitik“ wegkommen und den Lärm gerecht verteilen, trug zu keiner Befriedung der Stimmung bei. Uwe Gerlsbeck, Bürgermeister in Kirchdorf, sagte, man solle jetzt – zumal der Punkt gar nicht auf der Tagesordnung stehe – keine Diskussionen über Flugrouten führen. Wenn er da Betroffenheiten seiner Gemeinde anführe, „dann viel Spaß“.

Landrat will „ein faires Verfahren wahren“

Der Vorschlag von Landrat Helmut Petz, dem derzeitigen Vorsitzenden der Fluglärmkommission, die Angelegenheit samt aller möglicher Folgen von der DFS überprüfen zu lassen, stieß ebenfalls auf Ablehnung. Hoyer erinnerte daran (und Knur gab ihr Recht), dass „noch nie“ die „formlose Bitte“, noch dazu von einer Gemeinde, die gar nicht Mitglied der Fluglärmkommission und nur als Gast zugeladen sei, für solch einen Überprüfungsauftrag genügt habe. So ein Antrag müsse von einem Mitglied der Fluglärmkommission kommen und dann von den Mitgliedern auch abgestimmt werden.

In den Augen von Franz Heilmeier, Gemeindechef in Neufahrn, gebe es auch keinerlei Anlass zu einer Überprüfung, sollten sich die Grundlagen gegenüber 2016 nicht geändert haben. Weil auch Petz „ein faires Verfahren wahren“ wollte, wurde der Punkt bis zur Dezembersitzung der Fluglärmkommission zurückgestellt.

