„Auch ein Kampf gegen Diskriminierung“: Camerloher-Gymnasium in Freising ist seit zehn Jahren Fairtrade-Schule

Haben sich „Fair“ auf die Fahnen geschrieben: die Mitglieder des AK „Fairtrade“ mit (hinten v. r.) Yvo Fischer (AK „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“), Thomas Göls (Schülervater und Spender), Schulleiterin Andrea Bliese und (vorne r.) Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. © Spanrad

Sie war die erste in Freising und die dritte in Bayern: Jetzt blickt das Camerloher-Gymnasium auf zehn Jahre als Fairtrade-Schule zurück. Das wurde groß gefeiert.

Freising – Seit zehn Jahren ist das Camerloher-Gymnasium als Fairtrade-Schule zertifiziert. Sie war damals die erste Schule in Freising und die dritte in ganz Bayern, die dieses Zertifikat erhielt. Grund genug für den Arbeitskreis „Fairtrade“, den runden Geburtstag mit einem großen Festakt und vielen Gästen zu feiern. Mit dabei auch Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. Er betonte „Es ist beachtlich, was ihr in diesen zehn Jahren alles auf die Beine gestellt habt.“

Bunter Reigen

Die engagierten Mitglieder des AK „Fairtrade“ hatten zusammen mit ihrer Leiterin Daniela Görlich-Kunert den Festakt perfekt vorbereitet. Die Klassen breiteten sich auf Decken am Schul-Campus aus und konnten sich am reichlich gedeckten Frühstücksbuffet – spendiert vom Fairen Forum Freising – zum fairen Picknick bedienen. Natürlich mit fair gehandelten Lebensmitteln.

Der AK Fair Trade und die Theaterklasse 5c präsentierten kurze Sketche („Die Rechnung“ und „Verdrehte Welt“), die die Fairtrade-Thematik beleuchteten. © Spanrad

Der Arbeitskreis und die Theaterklasse 5c präsentierten kurze Sketche („Die Rechnung“ und „Verdrehte Welt“), die die Fairtrade-Thematik beleuchteten. Auch das „Fairradi“, also das neue Lastenrad des Weltladens mit einem Kaffeeausschank, war vor Ort. Die Junior Bigband unter der Leitung von Thomas Noichl sorgte mit fetzigen Nummern für Stimmung. Paula Bäuerle und Martha Solty vom AK moderierten den Festakt.

Der Rückblick

Daniela Görlich-Kunert blickte auf die Anfänge des AK zurück. „Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.“ Dieser Satz von Erich Kästner sei es gewesen, der die Gruppe damals zum Leben erweckt habe. Die Idee sei in ihren Deutsch- und Religionsklassen gewachsen und sei auch dadurch motiviert worden, dass in dieser Zeit die Stadt Freising „Fairtrade Town“ geworden sei. „Wichtig war und ist, dass uns die Schulleitung und die Lehrkräfte stets unterstützt haben und uns weiter unterstützen“, betonte Görlich-Kunert. Sie verwies dabei auf eine sehr lange Liste von Aktionen, die der AK in diesen zehn Jahren organisiert hat: von Modenschauen mit fair gehandelten Klamotten bis hin zur Anschaffung eines Fair-o-Maten, der fair gehandelte Snacks enthält. Daniela Görlich-Kunert bedankte sich nicht nur bei den engagierten AK-Mitgliedern, sondern auch für die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit dem Fairen Forum Freising und dem Weltladen.

OB Tobias Eschenbacher hob in seinem Grußwort die Bedeutung einer Fairtrade-Schule hervor: „Ihr greift mit eurer Arbeit sehr wichtige Themen unserer Zeit auf und ihr sensibilisiert eure Mitschüler für die wichtige Fairtrade-Thematik.“

Schulleiterin Andrea Bliese erläuterte den Grundgedanken von Fairtrade. Es gehe darum, dass Menschen, die Lebensmittel produzieren, davon leben und unter menschenwürdigen Bedingungen arbeiten können: „Also keine Kinderarbeit beispielsweise und keine Arbeit mit giftigen Substanzen.“ Bliese bedankte sich bei Görlich-Kunert für ihr außerordentliches Engagement über die zehn Jahre: „Sie waren und sind der Motor des AK.“

Monika Hobmeier und Susanne Höck vom Fairen Forum Freising bedankten sich ebenfalls bei Daniela Görlich-Kunert und ihren Schülern für das außerordentliche Engagement und machten mit den Schülern ein Quiz nach dem Motto: „Was wäre, wenn“.

Wichtige Appelle

Yvo Fischer vom Arbeitskreis „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ erläuterte in seinem Grußwort, dass der Fairtrade-Gedanke auch stets etwas mit dem Kampf gegen Diskriminierung zu tun habe. „Wir müssen unsere Welt besser machen, nicht nur hier bei uns, sondern auch in der Welt, mit der wir wirtschaftlich verbunden sind“, lautete der Appell von Fischer.

Sind stolz auf das Erreichte: Schulleiterin Andrea Bliese (l.) und Daniela Görlich-Kunert, die den Arbeitskreis „Fairtrade“ ins Leben gerufen hat. © Spanrad

Dass sich das Camerloher-Gymnasium künftig nicht nur mit der Fairtrade-Thematik beschäftigen werde, sondern sich im Bereich der Nachhaltigkeit einsetzen wolle, hob Andreas Decker, Leiter des P-Seminars „Klimarat Schule“ hervor. Mit Beginn des neuen Schuljahres sollen alle Schülerinnen und Schüler mehr Verantwortung dafür übernehmen, um Energiesparmaßnahmen auf den Weg zu bringen. Dazu wird es auch ein Wahlunterrichtsfach namens „Klimabotschafter“ geben. Als erste Aktion werde zu Beginn des Schuljahres ökologisch und nachhaltig hergestellte Schulhefte verkaufen.

Der Festakt endete mit einer sogenannten „Teachers’ Charity Challenge“. 15 Minuten lang drehten in diesem Rahmen die Lehrkräfte des Camerloher-Gymnasiums auf dem Schulhof unter den stürmisch anfeuernden und jubelnden Schülern Runde für Runde. Der Erlös dieses Spendenlaufs – organisiert von der Katholisch-Religionsgruppe der Klassen 8a und 8b und moderiert von Eva Gruber – geht zugunsten des Misereor-Hilfswerks.

