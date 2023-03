Auch in Freising ist man „von wirklicher Gleichberechtigung weit entfernt“

Christina Mayer zum Weltfrauentag

Zum Weltfrauentag bezieht HilDa-Chefin Christina Mayer klar Stellung: Frauen sollen mutig ihre Rechte einfordern, lautet ihr Postulat.

Freising – Der Internationale Frauentag steht diesmal unter dem Motto „Each for Equal“: Jede und jeder für Gleichberechtigung. „Es geht darum, eine Verteilungsgerechtigkeit zwischen den Geschlechtern herzustellen“, sagt Christina Mayer, Leiterin der Fachberatungsstelle HilDa bei häuslicher und sexualisierter Gewalt, der Diakonie Freising. Von einer wirklichen Gleichberechtigung sei man noch weit entfernt, egal ob beim Thema Care-Arbeit in der Familie, Bezahlung oder beim Beruf. „Noch immer gibt es viele frauenspezifische Berufe – beispielsweise in der Pflege oder der Kinderbetreuung, die viel zu schlecht bezahlt werden“, kritisiert Mayer.

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz bleibt ein großes Problem

Daneben sei die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz trotz kleiner Fortschritte durch die „Me-Too“-Debatte noch immer ein großes Thema. „Wieso aber sollten Frauen so etwas ertragen müssen - beziehungsweise weshalb denken Männer noch immer, dass ihnen diese Übergriffe zustehen?“, fragt Christina Mayer. Der Frauentag sei ein wichtiger Tag, um den Finger in die Wunde zu legen und um auf Missstände hinzuweisen. Sie appelliere an die Frauen, mutig zu sein und ihre Rechte einzufordern, sagt Christina Mayer. Ihr Appell an die Männer dagegen lautet: „Gleichberechtigung sollte auch für euch Männer eine Selbstverständlichkeit sein.“

Sie würde sich wünschen, dass der 8. März – wie in Berlin – in allen Bundesländern ein Feiertag sei, um die Frauen an diesem Tag zu feiern. „Denn Frauen sind es, die unsere Gesellschaft aufrechterhalten, das ist erst durch ihre Stärke und ihr Engagement möglich.“ Frauen sollten aber auch stolz auf sich sein. „Frauen sind stark, und sie sind nicht schuld an systemischer Ungleichheit in einer patriarchalen Kultur, die Sexismus, Gewalt gegen Frauen und kollektive Abwertung fördert.“

Gewalt gegen Frauen ist in Deutschland Schwerpunktthema

Der Kampf um die Gleichstellung dauert seit vielen Jahren an. Bereits seit über 100 Jahren geht es bei dem Weltfrauentag darum, seit 1921 findet er weltweit jährlich am 8. März statt. Der Fokus richtete sich immer auf unterschiedliche Themen. In Deutschland ist Gewalt gegen Frauen vor allem in Form von häuslicher und sexualisierter Gewalt ein großes Thema.

Die Diakonie Freising bietet im Landkreis betroffenen Frauen eine Anlaufstelle in ihrer Fachberatungsstelle HilDa, zudem finden Frauen und ihre Kinder Zuflucht im Frauenhaus der Diakonie Freising. „Die Zahlen nehmen wieder zu“, ergänzt Leiterin Christina Mayer. Und sie fügt hinzu: „Häusliche Gewalt aber ist keine Privatangelegenheit, sondern ein gesellschaftliches Problem.“

