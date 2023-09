Auf dieser Baustelle ist Ehrfurcht gefragt: Exklusive Einblicke in Restaurierung im Freisinger Dom

Von: Andrea Beschorner

Baustelle Krypta: Für die Verantwortlichen und die Arbeiter ist der Gewölberaum unter dem Mariendom eine ganz besondere Baustelle. © Lehmann

Bis 2024 muss im Freisinger Dom ein sechs Millionen Euro teures Restaurierungsprojekt abgeschlossen sein. Ein Blick hinter ganz besondere Baustellenkulissen.

Freising – Auf dem Domberg herrscht reger Baustellenverkehr. Die Neugestaltung des mons doctus ist in vollem Gang. Der Südturm des Doms wird gerade eingerüstet, mit einer aufwändigen Aufzugkonstruktion wird das Gerüst Zug um Zug in die Höhe gehievt. Doch heute stehen nicht die Pferdeschwemme, nicht das gut erhaltene Brunnenfundament und auch nicht der Friedhof, den die Archäologen im Innenhof gefunden haben, im Zentrum der Aufmerksamkeit der Berichterstattung. Heute geht es um Freisings Wahrzeichen, den Dom. Genauer noch: Es geht um die seit längerem gesperrte Krypta und die Maximilianskapelle.

Auch der Südturm wird derzeit eingerüstet, um einen neuen Anstrich zu erhalten. © Lehmann

Am nördlichen Seitenportal warten Andreas Kronthaler, der Leiter des Staatlichen Bauamts, Projektleiter Richard Sicker und Pressesprecher Marcus Dörner. Sie öffnen heute diese besondere Baustelle für einen Presserundgang. Seit vielen Jahren leitet und koordiniert das Staatliche Bauamt Freising sämtliche bauliche Maßnahmen im Dom. So auch diesen Teilabschnitt der Restaurierungsarbeiten, die nach ihrer Fertigstellung rund sechs Millionen Euro verschlungen haben werden. Denkmalschutz ist teuer.

Freisinger Dom bei Tag des offenen Denkmals am 10. September dabei

Und dass das auch für die Verantwortlichen im Staatlichen Bauamt eine ganz besondere Herausforderung – eine ganz besonders schöne – ist, wird bei dem Rundgang schnell klar. „Für diese Baustelle braucht man vor allem eines: Ehrfurcht“, sagt Andreas Kronthaler. Auf dem Weg in die für die Öffentlichkeit gesperrte Krypta erklärt er, er habe den Dom mit den aktuell laufenden Restaurierungsmaßnahmen zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag, 10. September, angemeldet.

Blick hinter die Baustellenkulissen mit Richard Sicker, Marcus Dörner und Andreas Kronthaler (v. l.). © Lehmann

Der Eingang zur Krypta ist mit Plastikplanen verhängt. Beim Blick dahinter wird schnell klar, wieso Kronthaler diese Bereiche der Öffentlichkeit zeigen möchte. Den ehrwürdigen Freisinger Dom so zu sehen, ist außergewöhnlich. Und diesen Blick hinter die Kulissen möchte man den Besucherinnen und Besuchern nicht vorenthalten. Hier wird ohne große Worte klar, wie viel Aufwand hinter der Maßnahme steckt, die vor allem ein Ziel verfolgt: den ursprünglichen Zustand so weit es irgendwie geht, wieder herzustellen. Und auch wenn die Landesausstellung den letzten Anschub dafür gegeben habe, das millionenschwere Projekt anzugehen, so ist die Herausforderung, die das Ganze mit sich bringt, noch größer geworden. Denn auf dem gesamten Domberg laufen aktuell alle Arbeiten auf diesen einen Termin zu. Der Zeitplan muss eingehalten werden. „Das ist sportlich“, wie Sicker einräumt.

Wie dringend nötig die Arbeiten tatsächlich sind, verdeutlicht auch der Blick auf das bereits gereinigte Gewölbe neben dem vom Kerzenruß schwarzen Bereich. Ebenso wie die freiliegenden Elektroleitungen, die im Zuge der Arbeiten komplett erneuert werden. „Der Freisinger Dom ist ein Baumonument von überregionaler Bedeutung. Die denkmalkonforme Restaurierung ist eine komplexe Baumaßnahme mit vielen Herausforderungen“, fasst es Kronthaler zusammen.

Aufwändig rekonstruiert wird der gemalte Marmor in der Maximilianskapelle: Roger Röhrl bei der Arbeit. © Lehmann

In der Maximilianskapelle wurden die Deckenfresken bereits restauriert und der gemalte Marmor wird gerade aufwändig rekonstruiert. Damit hier, wenn alle Arbeit getan ist, der Korbiniansschrein in der Kapellenmitte seinen neuen Aufstellort finden kann. Die einzige Neuerung. Ansonsten bleibt der Dom so, wie die Freisinger ihn kennen. Denkmalschutz verpflichtet.

Tag des offenen Denkmals Das Staatliche Bauamt Freising bietet am Sonntag, 10. September, zwei Führungen (15 Uhr und 15.45 Uhr) an. Treffpunkt ist am Nordportal. Der Zugang ist nicht barrierefrei. Festes Schuhwerk ist erforderlich.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising. Übrigens: Alles aus der Region gibt's jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.