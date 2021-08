„Auf Kurzstreckenflüge ganz verzichten“

Stadt Freising präsentiert ihre Stellungnahme zur zweiten Phase des Lärmaktionsplans

Von Andreas Beschorner schließen

Die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Lärmaktionsplanung der Regierung für den Flughafen München ist abgeschlossen. Die Stellungnahme der Stadt Freising auch.

Freising - Beate Metz präsentierte das sechsseitige Schreiben, das in mehrere Punkte gegliedert war: Da war zum einen die Nachtflugregelung, deren Beschränkungen „überwiegend Ausnahmeregelungen zu Gunsten des Flughafens“ seien und nicht zu Gunsten der Gesundheitsvorsorge der Bevölkerung. Die Forderung, wie man sie schon seit 20 Jahren stelle: die Nachtflugbeschränkungen den aktuellen wissenschaftlichen Standards anpassen. Im Klartext: Für den Zeitraum von 22 bis 6 Uhr sei ein Nachtflugverbot festzusetzen.

Die Forderung

Da war zum anderen die dritte Startbahn: Die Stadt halte weiterhin an ihrer Forderung fest, dass die Planungen und besonders die Umsetzung der dritten Start- und Landebahn im Sinne eines langfristigen und nachhaltigen Lärmschutzes der Anwohner „nicht weiterverfolgt“ werden sollen. Man fordert zudem die Regierung von Oberbayern auf, alle Maßnahmen zu ergreifen, „um eine Umsetzung des bestehenden Planfeststellungsbeschlusses dauerhaft rechtsverbindlich aufzuheben“. Zur Bekräftigung dieser Forderung weist man auf Widersprüche zwischen dem Startbahnbau und Aussagen im Landesentwicklungsprogramm hin.

Der Bodenlärm

Der nächste Punkt, den man sich in der Stellungnahme vorgeknöpft hat, ist der Bodenlärm: Was das Warmlaufen der Triebwerke, das Rollen von der Landebahn zur Parkposition und zurück, das Warten auf den Take Off sowie den Umkehrschub beim Landen betreffe, „sind geeignete Lärmminderungsmaßnahmen zeitnah zu ergreifen“, schreibt die Stadt. Im Entwurf des Lärmaktionsplans seien bereits mehrere Möglichkeiten genannt, „sozusagen direkt an der Lärmquelle anzusetzen“, doch die Stadt erachte es als erforderlich, „flughafenrelevanten Bodenlärm durch neue Technologien rasch zu minimieren“. Zudem fordert die Stadt, dass passive Schallschutzmaßnahmen „großzügig unterstützt“ würden.

Auf Kurzstrecke verzichten

Und noch etwas: Grundsätzlich begrüße man die Lärmaktionsplanung. Und man sehe es auch positiv, dass darin vorgesehen sei, die Zahl der Kurzstreckenflüge zu vermindern. Doch die Stadt Freising geht mit ihrer Forderung noch einen Schritt weiter: „Ziel sollte jedoch sein, auf Kurzstreckenflüge weitestgehend ganz zu verzichten.“ Und man bittet darum, die aufgeführten Anliegen der Stadt zu berücksichtigen und in die Lärmaktionsplanung einfließen zu lassen.

Freising-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Freising-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Freising – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.