Ausgezeichnete Ehrenamtliche: Vier Persönlichkeiten aus Landkreis Freising mit Ehrenzeichen gewürdigt

Mit dem Ehrenzeichen Ehrenamt gewürdigt wurden (v. l.) Brigitte Wadenstorfer, Gisela Bernbeck, Walter Bock und Bruno Stahl. Staatskanzleichef Florian Herrmann sprach dazu die Laudationen im Münchner Prinz-Carl-Palais. © Bayerische Staatskanzlei

Vier Ehrenamtliche aus dem nördlichen Landkreis Freising sind jetzt von Staatskanzleichef Florian Herrmann in München für ihr Engagement ausgezeichnet worden.

Nördlicher Landkreis Freising – Sie haben sich durch ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement besonders verdient gemacht: Vier Persönlichkeiten aus dem nördlichen Landkreis haben am Donnerstag aus den Händen von Staatskanzleichef Florian Herrmann das Ehrenzeichen Ehrenamt verliehen bekommen. Die Feierlichkeiten fanden im Marmorsaal des Prinz-Carl-Palais in München statt.

Gisela Bernbeck aus Langenbach

„Sie sind aus der Langenbacher Kulturszene nicht wegzudenken“, sagte Staatsminister Herrmann in der Laudatio über die erste Geehrte: Gisela Bernbeck aus Langenbach. „Seit über 30 Jahren sind Sie Mitglied in der Laienspielgruppe Langenbach e.V..“ Früh habe sie dort Verantwortung übernommen, zunächst als Kassiererin. In dieser Funktion habe Bernbeck einen der für den Verein prägendsten Prozesse begleitet: den Umzug in den Bürgersaal. „Und wie es Ihre Art ist, kümmerten Sie sich nicht nur um die Finanzen, sondern packten tatkräftig an und halfen beim Einbau der Bühne und der Gestaltung der Räume hinter der Bühne.“ Bernbeck, die seit 2011 nun Vorsitzende des Vereins ist, leite die Geschicke der Laienspielgruppe „mit großem Engagement“ und inzwischen mit über 100 Mitgliedern.

Gisela Bernbeck aus Langenbach wird von Staatsminister Florian Herrmann ausgezeichnet. © Bayerische Staatskanzlei

Herrmann: „Besonders schön an der Laienspielgruppe finde ich, dass sich jeder beteiligen kann.“ Dabei hob der Minister die Nachwuchsgruppen „Theaterküken“ und die „JuLa“ hervor. „Damit hinterlässt Ihre Arbeit Spuren über mehrere Generationen hinweg und Ihre Liebe zum Theater verbreitet sich wie ein Lauffeuer durch Langenbach und darüber hinaus.“ Und als sei das nicht schon genug, sei Gisela Bernbeck auch noch seit über 20 Jahren Mitglied im katholischen Frauenbund. „Wenn es auf die fünfte Jahreszeit zugeht, dann laufen Sie in dieser Funktion zu Höchstleistung auf. Neben ihrer Mitarbeit im Organisationsteam der Faschingsveranstaltung, sind ihre Auftritte als ein Teil der beiden ,Ratschkatheln‘ fast schon legendär.“

Walter Bock aus Langenbach

„Sie kann man zweifellos als ,Herz und Seele‘ des Krieger- und Soldatenvereins Marzling bezeichnen“, würdigte Florian Herrmann einen weiteren Langenbacher: Walter Bock. „Als langjährigem Vorstand sind Ihnen dabei die Ausrichtung des Kriegerjahrtags und die jährlichen Sammlungen für den Verein ein besonderes Anliegen.“ Seit vielen Jahren trage Bock dafür Sorge, dass die Veranstaltungen reibungslos und in würdevollem Rahmen abgehalten werden. „Die Mahnung zum Frieden, das hat sich der Soldaten- und Kriegerverein Marzling auf seine Fahnen geschrieben. Dass diese Arbeit gerade in diesen Zeiten von hohem Wert ist, muss ich mit Hinblick auf den schrecklichen russischen Angriffskrieg nicht näher ausführen“, so Herrmann.

Walter Bock aus Langenbach wird von Staatsminister Florian Herrmann ausgezeichnet. © Bayerische Staatskanzlei

Walter Bock sei aber nicht nur „Seele“ des KSV Marzling, sondern auch deren „Motor“. „Die früheren Vereinsausflüge, der Wandertag, der sich mittlerweile zum Sommerfest entwickelt hat, und die jährliche Christbaumversteigerung wären ohne Ihre Initiative nicht möglich.“ Das Geschick, Veranstaltungen zu organisieren, habe Bock bei den beiden großen Jubiläen des KSV Marzling zum 90- und 100-jährigen Bestehen unter Beweis gestellt. Nicht unerwähnt lassen wollte der Staatsminister den Einsatz für die Kriegerdenkmäler in der Gemeinde Marzling. „Sie kümmern sich darum, dass sie in würdigem Zustand erhalten bleiben und so einen angemessenen Erinnerungsort bieten.“

Bruno Stahl aus Rudelzhausen

„Sie haben sich seit vielen Jahren besonders der Vermittlung der Heimatgeschichte verschrieben“: Mit diesen Worten leitete Herrmann in die Laudatio für den Rudelzhausener Bruno Stahl ein. „Mit Ihrem Engagement im Verein ,Der Schimmelbote e.V.‘ setzen Sie sich ebenfalls gegen das Vergessen ein.“ Stahl habe 1992 zu den Initiatoren und Gründungsmitgliedern gehört und sei seit 1998 Vorsitzender, würdigte Herrmann. „In den über 30 Jahren seit der Vereinsgründung sind sage und schreibe weit über 40 Ausgaben des Informationshefts ,Der Schimmelbote‘ veröffentlicht worden. Dieses Heft wird kostenlos an alle Haushalte der Gemeinde Rudelzhausen verteilt.“ Etwa die Hälfte der Druck- und Verteilungskosten wird durch Inserateinnahmen gedeckt, der Rest durch Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen finanziert. Herrmann: „Immer wieder gewinnen Sie die verschiedensten Autoren, die Spannendes und Interessantes berichten.“ So gelinge es Bruno Stahl seit Jahrzehnten, auf niederschwellige Art die Menschen über die historischen Wurzeln ihrer Heimat zu informieren und „wertvolles Wissen weiterzutragen“, lobte Herrmann.

Bruno Stahl aus Rudelzhausen wird von Staatsminister Florian Herrmann ausgezeichnet. © Bayerische Staatskanzlei

„Neben der Zeitschrift stehen aber auch eine Vielzahl von Veranstaltungen auf dem Programm des Vereins und damit auf Ihrer Tagesordnung“, hieß es weiter in der Laudatio für den ehrenamtlich Engagierten. Lesungen, Vorträge, Volkstanzabende, Volksmusikveranstaltungen und heimatkundliche Exkursionen – die Liste sei lang, so Herrmann. „Sie sind quasi das ,Zugpferd‘ des Schimmelboten. Und haben sich in beispielhafter Weise um die Heimatpflege und das Bewahren historischen Wissens verdient gemacht.“

Brigitte Wadenstorfer aus Langenbach

„Sie kamen damals gerade noch zur rechten Zeit“, sagte Florian Herrmann über die vierte Geehrte an diesem Tag: Brigitte Wadenstorfer aus Langenbach. „2001 stand die Pfarrbücherei in Ihrer Gemeinde kurz vor dem Aus. Und hätte sich nicht eine Gruppe von Ehrenamtlichen gefunden, die diesen Schatz nicht so schnell aufgeben wollten, dann gäbe es die Gemeindebücherei Sankt Nikolaus in ihrer heutigen Form sicherlich nicht.“ Schon von sehr früh an sei Wadenstorfer die Sprecherin des Büchereiteams gewesen. Das Lesen und die Liebe zu Büchern habe sie motiviert, sich diesem Projekt zu widmen. „Sie haben es zu einem echten Erfolg gemacht. Die Öffnungszeiten wurden ausgebaut und mittlerweile hat die Gemeindebücherei an drei Tagen in der Woche geöffnet.“

Brigitte Wadenstorfer aus Langenbach wird von Staatsminister Florian Herrmann ausgezeichnet. © Bayerische Staatskanzlei

Die Zahl der Ausleihen, so wusste Herrmann zu berichten, habe sich seit 2001 auf über 12.000 mehr als vervierfacht. „Ein besonderer Coup ist im Zuge der Corona-Pandemie gelungen: Sie haben die Gemeinde mit in die Trägerschaft geholt und aus der Pfarr- wurde die Gemeindebücherei.“ Mit der Möglichkeit, Medien auch online auszuleihen, habe Wadenstorfer das Angebot der Bücherei noch näher an die Menschen gebracht. „Aber Sie belassen es nicht nur bei ,normaler‘ Büchereiarbeit, sondern laden auch mit besonderen Aktionen in die Bücherei ein.“ Viele Veranstaltungen in der Bibliothek wie Lese-Lotti für Kinder, Lesungen für Erwachsene, ein Bücherflohmarkt und ein Lesecafé lockten Groß und Klein an. Herrmann abschließend: „Dank Ihnen und Ihrer Beharrlichkeit ist die Bücherei eine feste kulturelle Einrichtung und auch eine Begegnungsstätte in der Gemeinde Langenbach.“

