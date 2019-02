Außerirdische in Attaching: Prog-Rocker RPWL stellen neues Album vor

Fünf Jahre nach ihrem letzten Studio-Album erscheint die neue Platte der Freisinger Prog-Rocker RPWL. Sie klingt außerirdisch gut.

Freising– Kaum zu glauben, aber wahr: Im Internet kursiert ein Film, der die Landung eines UFOs in Attaching zeigt (https://youtu.be/lhHlCx-OlsU). Zwar hat man gerade in Attaching viel (leidige) Erfahrungen mit Starts und Landungen von Flugobjekten, ein UFO ist aber neu. Zu verdanken ist die Ankunft von Außerirdischen einem der musikalischen Aushängeschilder der Domstadt und des Landkreises Freising: der Band RPWL, die ihre neue CD vorstellt. „Es gibt viele Geschichten über den Besuch von Außerirdischen. Manchmal kommen die Aliens als Freunde, manchmal, um uns zu versklaven. In jener kalten Nacht geben Lichter am Himmel Menschen auf der ganzen Welt ein ungutes Gefühl“, beschreiben die Prog-Rocker von RPWL das, was als neue Scheibe jetzt auf den Markt kommt.

Band experimentiert mit Sounds

Die Außerirdischen in „A New World“ – dem ersten Song des neuen Albums „Tales From Outer Space“ – treffen auf RPWL und erfahren durch „Hand auflegen“, wie viel Leid und wie viel Schlimmes auf der Erde wegen der Menschen herrscht. Völlig erschrocken suchen sie sofort wieder das Weite.

+ Im Comic-Stil ist die neue CD der Band aufgemacht, die es ab 22. März zu kaufen gibt. © Beschorner

Nach acht Studio-, einemBest-of- und sechs Live-Alben dringt das Raumschiff RPWL nun also in die unendlichen Weiten des Weltraums vor. Sternzeit 22. März 2019 wird die neue Scheibe in den Läden landen. Mit ihrer vier Mann starken Besatzung haben sich RPWL auf dem neuen Longplayer ganz der Science Fiction verschrieben. Sänger und Keyboarder Yogi Lang: „Dieses Mal ist es kein Konzeptalbum im eigentlichen Sinn geworden. Es sind jedoch sieben Kurzgeschichten zum Thema Science Fiction. Für uns war das nicht nur thematisch sehr interessant, sondern auch musikalisch eine unglaubliche Spielwiese, die einlud, mit Sounds und allen vorstellbaren musikalischen Stilmitteln zu experimentieren.“ So beginnt „Not Our Place To Be“ mit Horrorstreichern und elektronischen Störgeräuschen und vermittelt das ungemütliche Gefühl beim Betreten eines fremden Planeten.

Europa-Tour endet in Freising

Ganz im Gegensatz dazu der folgende Song „What I Really Need“, der mit seinen Delay-Gitarren eine positive Stimmung verbreitet. Doch der Raumgleiter RPWL hat den Kontakt zur Erde nicht verloren, gerade in diesem Song konterkariert der Text die Musik und legt den Finger in die Wunde, stellt kritische Fragen zum aktuellen Konsumverhalten der Menschheit. Gitarrist Kalle Wallner: „Nach drei Live-Alben hat es unglaublich viel Spaß gemacht, wieder eigene Songs zu kreieren. Ich bin stolz auf das neue Album und kann es kaum erwarten, bis wir es live auf unserer Europa-Tour im April präsentieren können.“ Wichtig: Abschluss der Europatour ist am 27. April im Lindenkeller.

