Auszeichnungen im Freisinger Rathaus: Begehrte Lorbeeren der Forschung

Bei der Preisverleihung: Peter Pröbstle (Leiter LWF), Wolfgang Falk, Susanne Brandl, Kilian Stimm, Eric Thurm und OB Tobias Eschenbacher (v. l.). © Lehmann

Nach der Corona-Pause wurden jetzt wieder die Hanskarl-Goettling-Preise im Freisinger Rathaus verliehen. Begehrte Lorbeeren der Forschung.

Freising – Die Hanskarl-Goettling-Preise zur Forstlichen Forschung für die Jahre 2019, 2020/21 und 2022 wurden jüngst im Rathaussaal der Stadt Freising feierlich verliehen. Ausgezeichnet wurden die Forschungsarbeiten von Eric Andreas Thurm und Wolfgang Falk, Susanne Brandl und Kilian Stimm. Im festlichen Rahmen würdigten Freisings Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher mit einem Grußwort und Prof. Peter Annighöfer von der TUM School of Life Sciences mit einer Laudatio die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studien.

Forschungsprojekt: Baumarten im Klimawandel

Eric Andreas Thurm hat von 2016 bis 2018 unter der Leitung von Wolfgang Falk das Projekt „Seltene heimische Baumarten und nicht-heimische Baumarten im Klimawandel: Nischenmodelle für die Bestimmung des Anbaurisikos“ bearbeitet, um es im Bayerischen Standortinformationssystem (BaSIS) einzugliedern. Thurm hatte dabei im Rahmen des Projekts die wissenschaftlichen Daten aus 14 Partnerländern zusammengeführt und eine bisher einzigartige Datengrundlage für weitere Klimafolgenforschungs-Projekte geschaffen. „Weil pandemiebedingt die vergangenen drei Jahre keine Preisverleihungen durchgeführt werden konnten, bekamen die beiden Forscher heuer den Goettling-Preis 2019 verliehen“, meldet Dirk Schmechel, Sprecher der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft (LWF).

Eine vielbeachtete Dissertation

Susanne Brandl bearbeitete im Rahmen zweier Forschungsprojekte den Zusammenhang zwischen der Wuchsleistung von Bäumen und den prägenden Umweltbedingungen sowie die Überlebenswahrscheinlichkeiten von Baumarten im Klimawandel. Aus wissenschaftlicher Sicht wesentlich sind dabei „auch Erkenntnisse zu den Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Forstinventurdaten in der Waldwachstumskunde und der Artverbreitungsmodellierung“, beschreibt Schmechel: „Susanne Brandl hat dabei eine vielbeachtete kumulative Dissertation über fünf wissenschaftliche Veröffentlichungen angefertigt, die an der TUM mit der höchsten Einstufung „summa cum laude“ bewertet wurde. Anschließend setzte Susanne Brandl ihre wissenschaftliche Tätigkeit an der LWF mit weiteren relevanten Projekten zum Thema Klimawandel und Baumartenverbreitung fort: „Dafür erhielt sie den Goettling-Preis 2020/21.“

Wichtige Erkenntnisse über die Eiche

Preisträger für das Jahr 2022 ist Kilian Stimm. Er ist im Rahmen seiner Promotionsarbeit zur Baumart Eiche auch Herausgeber und Haupt- oder Mitautor von fünf wissenschaftlichen Beiträgen des Forstlichen Forschungsberichts „Die Eiche – Facetten zu Ökologie, Naturschutz, Wachstum und waldbaulichen Perspektiven“.

Diese Publikation „ist eine umfassende Standortbestimmung zur Baumart Eiche, die für einen klimatauglichen Wald der Zukunft von höchster Bedeutung ist“. Schmechel zitiert weiter aus der Laudatio: „Kilian Stimm trug durch seine engagierte, teamorientierte und hochkompetente Projektbearbeitung entscheidend zum Entstehen und zum Erfolg der für Wissenschaft und Praxis bedeutenden Veröffentlichung bei.“

Peter Pröbstle, der Vorsitzende der Hanskarl-Goettling-Stiftung und Leiter der LWF, überreichte den Preisträgern die Urkunden, die mit einem Preisgeld verbunden sind.

Gut zu wissen

Hanskarl Goettling war von 1973 bis 1985 Leiter der Bayerischen Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt, der Vorläuferin der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) in Freising-Weihenstephan.

Die nach ihm benannte Stiftung zeichnet seit 1988 alljährlich besondere praxisorientierte Leistungen in der angewandten forstlichen Forschung aus.

Aufgabe der forstlichen Forschung ist, Erkenntnisse und Strategien zu erarbeiten, um den Erhalt und die Begründung multifunktionaler, stabiler und ertragreicher Wälder für die Zukunft zu sichern.

