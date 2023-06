Kräftigen Krimi-Sud im Freisinger Furtnerbräu serviert: Multitalent Andreas Schröfl gibt Kostproben aus „Schankschluss“

Wolfersdorfer Autor liest aus seinem neuesten Werk

Autor Andreas Schröfl präsentiert seinen siebten Sanktus-Roman. Und der ist ein feinwürziger Literatur-Sud für alle Krimifans

Landkreis – Der Sanktus, zum Siebten. Andreas Schröfl hat es wieder getan: Zum siebten Mal lässt er seine bierselige Hauptperson, den Alfred Sanktjohanser, als Polizeiermittler im Nebenjob agieren. 383 Seiten dick ist der Bierkrimi mit dem vielleicht traurig machenden Titel „Schankschluss“.

Beim Lesen freilich ist einem so gar nicht traurig ums Herz, denn Schröfls Erfolgsrezept, mit dem er schon sechs andere Bierkrimis erfolgreich gebraut hat, funktioniert auch in der siebten Auflage. Sie sind also wieder unterwegs, der Sanktus, der Haferl, die Kommissarin Bine, der Graffiti, der Bhupinder, der Leichen-Sepp und wie sie alle heißen, die das skurrile Tableau der bisherigen sechs Bierkrimis bilden.

Die Rettung des Sternbräu

Und dieses Mal geht es um nicht mehr und nicht weniger als die Rettung des Sternbräu, jener Brauerei, in der der Sanktus gelernt hat und die in „Schankschluss“ an einen Molkereiunternehmer, an einen Preißn noch dazu, verkauft werden soll. Deren Inhaber wird allerdings kurz vor Abschluss des Geschäfts tot zu Füßen der Bavaria gefunden – der Startschuss der Ermittlungen, bei denen die Frau des toten Molkerei-Inhabers, die Regula, eine ebenso große Rolle spielt wie der kaufmännische Leiter, stellt sich der doch als der leibliche Vater von Sanktus’ Stieftochter Martina heraus.

Verzwickter Fall

Genauso verzwickt wie die Personenkonstellationen ist der Fall selbst, mit dem Sanktus & Co. konfrontiert werden. Knallharte Krimikost darf und wird sich nach sechs Bierkrimis niemand erwarten, aber eine gleichermaßen mit Humor und viel Kenntnis des Bierbrauens verfasste Geschichte. Man merkt, und das tut auch dem siebten Teil der Sanktus-Reihe gut, dass Schröfl selbst Bierbrauer ist. Und man merkt, dass dem in München geborenen Autor, der jetzt in Wolfersdorf wohnt, sein Geburtsort und sein Bayernland lieb sind. 2015 hat das mit den Bierkrimis begonnen („Brauerehre“ hieß Schröfls Debütroman), jetzt, weitere fünf Bierkrimis später, könnte der Sanktus vielleicht zum letzten Mal auf Mörderjagd gegangen sein. Zumindest wird mit dieser Möglichkeit gespielt: „Schankschluss“ eben.

Geblieben sind aber auch im siebten Bierkrimi jener kräftige Sud aus einem Sujet mit den kleinen Leuten und den Großkopferten, aus einer Sprache, die manchmal auf Verben verzichtet, aus dem Blick und dem Verständnis für skurrile Personen und ihre Beziehung zueinander und nicht zuletzt auch aus der Fähigkeit, einen Spannungsbogen zu entwerfen. Es ist im besten Sinne Unterhaltungsliteratur. Die Besucher von Schröfls Lesung, die zur von Bücher Pustet veranstalten Lesung in den Furtnerbräu gekommen waren, werden das bestätigen können: Denn da wurden die Figuren im wahrsten Sinne des Wortes lebendig – dank Autor und Multifunktions-Darsteller Andreas Schröfl.