Autor Hans-Dieter Betz verbreitet in Freising düstere Visionen

Düsteren Stoff bot Autor Hans-Dieter Betz bei seiner Lesung im Alten Gefängnis. © Lorenz

Autor Hans-Dieter Betz hat im Alten Gefängnis seinen aktuellen Thriller „Blitzschlag – Spuren der Zukunft“ vorgestellt. Düster, aber mit einem Hoffnungsstrahl.

Freising – Die globale Ernährungskrise, ein Blitzeinschlag ohne Gewitter, mächtige Geheimorganisationen und eine junge Frau, die sich auf die Lösung eines Rätsels macht. In dem jüngsten Thriller von Hans-Dieter Betz „Blitzschlag – Spuren der Zukunft“ werden alle Register der Spannung gezogen. Vergangenes Wochenende las Betz im Alten Gefängnis Freising aus seinem Roman.

Ein schreibender Professor

Um die 30 Zuhörer waren in das Alte Gefängnis gekommen – darunter viele alte Bekannte, denn der Autor hat 20 Jahre lang in der Domstadt gelebt. Vor dem Schreiben von fiktionalen Geschichten hat Betz vorwiegend Sachbücher über seine Arbeit als Physik-Professor im Bereich der Atom-, Laser und Kernphysik-Forschung publiziert. Im Ruhestand widmet er sich jetzt unter anderem dem Schreiben von Literatur, wenngleich diese auch immer noch etwas mit seinen früheren Arbeiten zu tun hat.

Betz beruhigt aber seine potentiellen Leser im Alten Gefängnis, denn niemand brauche für den Thriller wissenschaftliche Vorkenntnisse. Für Leser, die tiefer in die Materie von beispielsweise zukunftsweisenden Technologien einsteigen wollen, habe Betz vor Schreibbeginn ein Jahr lang recherchiert – etwa in Weihenstephan über die Möglichkeiten, Weizen so zu verändern, dass er sich den Klimabedingungen anpasst und somit zu einem Art Superweizen und der gleichzeitigen Lösung der Ernährungsprobleme werden könnte.

Ein bedrohlich-futuristisches Bild, aber nicht ohne Zuversicht

Futuristische Anleihen gibt es nämlich genügend in Betz Roman – ähnlich wie in Romanen von Michael Crichton. Somit verneigt sich Betz bewusst vor Ray Bradbury, wie auch vor Richard Matheson und zeichnet zwar ein bedrohlich-futuristisches Bild, aber nicht gänzlich ohne Zuversicht. „Es gibt nicht nur Gefahren, sondern auch Chancen“, wie Betz in den Zwischenkommentaren der Lesung betonte. Kurios: In dem Roman, der vor der Pandemie entstanden ist, werden gedankenmanipulierende Nano-Robots via Injektion oder Impfung in die Blutbahn geschossen – eine Vorstellung, die später dann von sogenannten Querdenkern verbreitet wurde.

Damit ist der Roman „Blitzschlag“ zwar in den Grundelementen ein Thriller, aber er bedient sich auch an den Schurkenromanen wie etwa „Fantomas“, in denen das dunkle Böse die Welt bedroht – hier in der Form von Geheimorganisationen. „In erster Linie will ich unterhalten“, sagt der Autor, in zweiter Linie wolle er die Leser aber auch bei aktuellen Themen wie die Klimakatastrophe sensibilisieren. Als Physiker wisse er nämlich eines nur allzu gut, was allerdings gerne mal verdrängt werde: „Ständiges Wachstum ist unmöglich!“

Hans-Dieter Betz: Wichtig ist, sich die Hoffnung zu bewahren

„In meinen Roman ist für jeden Leser etwas dabei“, resümierte Betz nach der überaus gelungenen Lesung. Und tatsächlich schnitt er mit seinen Leseproben sämtliche verwendete Genres kurz an – Spannung, mysteriöse Rätsel, ökologische Fragen, technologische Zukunftsvisionen und zu guter Letzt sogar noch eine Liebesgeschichte, die sich im Roman verwebt.

Der abschließende Wunsch des Schreibers trotz eher düsterer literarischer Vorlage: „Bewahren wir einfach die Hoffnung!“

