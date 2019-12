Autos zerkratzt, Gullydeckel entfernt: Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Vandalen treiben in Freising ihr Unwesen: Jüngst wurden mindestens sieben Autos verkratzt. Ein Gullydeckel wurde ebenfalls entfernt - das könnte böse Folgen haben.

Freising – Die PI Freising ermittelt derzeit in mehreren Fällen von Vandalismus. Im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr, bis Samstag, 9.15 Uhr, haben bislang unbekannte Täter in der Fabrik- sowie Bahnhofstraße in Freising mindestens sieben Fahrzeuge teils massiv verkratzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt. Zudem haben vermutlich die gleichen Täter in der Bahnhofstraße einen Gullydeckel entfernt.

Kein harmloser Jugendstreich

„Hierbei handelt es sich um keine harmlosen Jugendstreiche, die Täter müssen mit mehreren Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Diebstahl und gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr rechnen“, heißt es im Polizeibericht. Hinweise nimmt die PI unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 entgegen.

Lesen Sie auch: Maschinenhalle in Flammen: Großeinsatz von Feuerwehr in der Nacht - Kripo ermittelt