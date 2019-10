Heckscheibe zerstört: War es der Freisinger Feuerteufel? Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter hat in Freising eine Autoscheibe massiv beschädigt. Die Polizei schließt einen Zusammenhang zur Brandstiftungsserie vom Wochenende nicht aus.

Freising – Vermutlich mit einem Gullydeckel hat ein Unbekannter die Heckscheibe eines Autos eingeschlagen. Wie die Polizei mitteilt, war der betroffene Opel Astra von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 12.35 Uhr an der Parkstraße in Freising abgestellt. Als der Fahrer zu seinem Wagen kam, stellte er nicht nur den Schaden fest, sondern bemerkte auch, dass der Deckel eines nahe gelegenen Gullys fehlte. Die Polizei vermutet, dass der Täter die Heckscheibe mit dem Verschluss beschädigt und diesen anschließend entsorgt hat.

Polizei schließt Zusammenhang nicht aus

Die Polizei schließt nicht aus, dass die Sachbeschädigung im Zusammenhang mit den Brandstiftungen vom Wochenende steht. Die Tatzeit würde passen, und das Auto war auch dort geparkt, wo der Feuerteufel in der Nacht zum Sonntag eine Schneise der Zerstörung angerichtet hat.Wie berichtet, hatte der Brandstifter an fünf Orten in Freising Feuer gelegt und dabei auch die Zerstörung eines Wohnhauses und die Explosion von Gasflaschen in Kauf genommen. Beides konnte die Feuerwehr verhindern.

Zeugen, die der Polizei Freising mit sachdienlichen Hinweisen bei den Ermittlungen helfen können, werden gebeten, sich unter Tel. (0 81 61) 5 30 50 zu melden. ft