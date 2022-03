Sonne, Sahara, Streit: Fahrmanöver sorgt für absurden Konflikt an Autowaschanlage

Von: Manuel Eser

Saharastaub und Sonne sorgten zuletzt für Staus vor Autowaschanlagen. Und so kam es in Freising auch zu einer folgenschweren Auseinandersetzung. (Symbolfoto) © IMAGO

Zu einer absurden Auseinandersetzung ist an einer Freisinger Waschanlage gekommen. Die resolute Dame war mit einem Manöver eines Mannes nicht einverstanden.

Sonniges Wetter und Sahara-Staub hatten in der vergangenen Woche zu langen Warteschlangen an Waschanlagen geführt. Teilweise staute es sich bis auf die Straßen zurück. Ein 26-jähriger aus Hohenkammer wollte die Fahrbahn am Freitag um 15.35 Uhr freihalten und stellte sich in zweiter Reihe auf das Gelände der Waschanlage an der Bürgermeister-Neumeyr-Straße.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Eine 28-jährige aus Allershausen dachte offenbar, dass sich der Herr vordrängeln wollte, und es kam zu einer verbalen Streitigkeit. Der junge Mann wollte daraufhin sein Fahrzeug verlassen und befand sich bereits mit einem Bein außerhalb des Wagens. Um das Aussteigen zu unterbinden, fuhr die Frau aber ganz dicht an den Pkw des Kontrahenten, sodass dessen Bein zwischen dem Fahrzeug und der Tür eingeklemmt wurde. Die resolute Frau erwartet nun eine Strafanzeige.