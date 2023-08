Badegast (59) rettet Paddler am Pullinger Badesee vor dem Ertrinken

Das Paddel eines SUP-Boards wurde einem Ismaninger zum Verhängnis. (Symbolbild) © Leonhard Simon/Imago

Einen Schutzengel hatte am Sonntag gegen 10.30 Uhr ein 59-Jähriger aus Ismaning am Pullinger Badesee: Er wurde von einem couragierten Badegast vor dem Ertrinken gerettet.

Pulling – Wie die Polizei Freising meldet, war der Mann mit seinem Stand-up-Paddel-Board (SUP) auf dem See, als er plötzlich umfiel und dabei so unglücklich mit dem Kopf auf dem Paddel aufschlug, dass er bewusstlos wurde. Den auf dem Wasser treibenden Mann sah ein Badegast (56) aus Pfaffenhofen und rettete den Gestürzten ans sichere Ufer, wo Letzterer bald wieder ansprechbar war. „Er wurde von einem alarmierten Rettungsarzt untersucht, der aber keinen weiteren Behandlungsbedarf sah, was sicherlich dem schnellen und beherzten Einschreiten des Retters zu verdanken war“, schreibt die Polizei. ft