Bäume und Gerüste: Sturm Eberhard beschert Feuerwehren  30 Einsätze

30 mal mussten Feuerwehren im Landkreis Freising am Sonntag ausrücken. Zwei Einsätze waren besonders knifflig.

VON MANUEL ESER

Landkreis – 30 Einsätze hat Sturm „Eberhard“ den Feuerwehren im Kreis Freising am Sonntag beschert. Das teilte Kreisbrandrat Manfred Danner dem FT mit. „In den meisten Fällen ging es um umgestürzte Bäume. Zu Personenschäden ist es dabei zum Glück nicht gekommen.“ Es seien aber zwei durchaus knifflige Fälle dabei gewesen – in Eching und in Moosburg.

Sturm und Regen setzen Einsatzkräften zu

In Eching wurde die Feuerwehr zu einer Firmenhalle an der Erfurter Straße gerufen. Dort war ein Baugerüst in Schieflage geraten, wie Kommandant Stefan Maidl berichtete. „Der Wind hat so auf die Folienbespannung gedrückt, dass Anker aus der Wand gerissen wurden.“ Mit Hilfe eines Mehrzweckzugs, mehrerer Leinen und Ratschengurte sei es den 18 Einsatzkräften gelungen, das zirka 50 Meter lange Gerüst wieder an die Wand zu ziehen und neu zu befestigen.

+ Etliche umgestürzte Bäume wie dieser hier auf der Straßre zwischen Oberappersdorf und Gründl haben die Feuerwehren im Landkreis in Atem gehalten. © Feuerwehr Oberappersdorf

„Wir haben dann die Planen entfernt, um die Windlast auf das Gerüst zu reduzieren“, erklärte Maidl. Rund zwei Stunden dauerte der Kraftakt, der einige Gefahren barg, wie der Kommandant betonte: „Das war nicht ohne. Wer bei derartigen Windstärken auf einem Dach arbeitet, darf die Eigensicherung nicht vernachlässigen. Ein schwerer Regenguss hat den Einsatz noch zusätzlich erschwert.“

Baum landet auf Dach von Seniorenheim

Mit anderen Problemen hatte die Moosburger Wehr zu kämpfen. Auf einem Anwesen am Krankenhausweg waren zwei Nadelbäume umgeknickt. Einer davon landete auf dem Dach des benachbarten AWO-Seniorenwohnparks, sagte Kommandant Josef Schwertl. „Wir haben den Baum ausgeastet, damit er leichter wird, und ihn dann mit einem Kran angehoben.“ Von der Drehleiter aus sei der Stamm im Anschluss mit einer Motorsäge durchgeschnitten und sicher gelagert worden. „Entsorgen muss ihn der Besitzer“, betonte Schwertl. Am Dach des Altenheims sei nur geringer Schaden entstanden – „eine verbogene Dachrinne und ein paar gebrochene Dachplatten“.

Der zweite vom Sturm abgebrochene Nadelbaum blieb laut Schwertl an einem nebenstehenden Laubbaum hängen. „Auch um dieses hängende Risiko haben wir uns gekümmert.“

Lesen Sie auch

Mercedes-Fahrer (26) rast durch Beton-Absperrung - sein Grund dafür ist skurril und Schuss auf Regionalexpress bei Freising: Kripo hat Verdacht - und sucht einen ganz bestimmten Zeugen

Ebenfalls spannend

Altenhausen: Gaudi-Spritztour mit Traktor endet im Acker