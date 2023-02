Bagger schaffen Platz für neue Wohnungen in Freising

Von: Andreas Beschorner

Erst wurde abgerissen und dann der Schutt der ehemaligen Wohnanlage an der Johann-Braunstraße recycelt. © leh

Die Nachfrage nach (Sozial-)Wohnungen in Freising ist groß. Nun hat der Planungsausschuss den nächsten Schritt hin zum Neubau von Sozialwohnungen an der Johann-Braun-Straße getan.

Freising – Gerade sind an der Katharina-Mair-Straße 115 Wohnungen der Stadt Freising fertiggestellt worden, da geht es mit dem nächsten städtischen Wohnbauprojekt weiter: Der Planungsausschuss hat den nächsten Schritt hin zum Neubau von Sozialwohnungen an der Johann-Braun-Straße getan.

Die inzwischen abgerissene Wohnanlage an der Johann-Braun-Straße im Norden der Stadt stammte aus den 1950er Jahren. Weil eine Sanierung der vier Blöcke mit 64 Wohnungen in keinem Fall mehr wirtschaftlich gewesen wäre, hat man sich schon vor Jahren zu einem Neubau entschlossen, dazu einen Architektenwettbewerb ausgeschrieben und einen Sieger gekürt.

Der erste Preis aus dem Wettbewerb, der nun realisiert werden soll, wurde an einen Entwurf vergeben, der einen fast durchgehend geschlossenen Baukörper vorsieht. Die Baukörper greifen zum einen mit einer Höhenstaffelung von vier und fünf Geschoßen zum Karwendelring hin die Höhenentwicklung der Geschosswohnungsbauten im Osten auf. Wichtig: Die durchgehende Gebäudeanordnung schirmt die Lärmwirkung des Karwendelrings ab und lässt Richtung Johann-Braun-Straße einen geschützten Quartiershof entstehen.

Hohe Nachfrage an Wohnbauflächen

Durch die hohe Nachfrage an Wohnbauflächen ist es vor allem an dieser Stelle essenziell, eine angemessene Dichte zu erreichen. Daraus resultiert die vorliegende Bebauungsstruktur: Mit den Festsetzungen der Wandhöhen wird für die Kopfbauten an der Johann-Braun-Straße mit 10,60 Meter eine dreigeschossige Bebauung ermöglicht. Für die übrigen Gebäudeteile wird mit einer Festsetzung von mindestens 13,60 und maximal 16,50 Meter eine vier- oder fünfgeschoßige Bebauung ermöglicht.

Aus Gründen des Immissionsschutzes wird zum Karwendelring eine höhere Bebauung vorgesehen. Alle nachzuweisenden Stellplätze sind in der Tiefgarage untergebracht. Der Planungsausschuss der Stadt hatte im Dezember 2020 die Aufstellung des Bebauungsplans „Johann-Braun-Straße“ beschlossen. In der Sitzung des Planungsausschusses im April 2022 wurde der Bebauungsplanentwurf vorgestellt sowie der Billigungs- und Auslegungsbeschluss gefasst. Jetzt wurden die Einwendungen der Träger öffentlicher Belange behandelt und abgewogen.

Große Diskussionen gab es darüber im Planungsausschuss nicht, die erneute Auslegung des Bebauungsplans wurde beschlossen. Bis man die neuen Domizile aber an die Mieter übergeben kann, werden noch einige Jahre ins Land ziehen.

