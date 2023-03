Das Nadelöhr am ehemaligen Bahnposten 15: Es kommt Bewegung in die Barrierefreiheit

Teilen

Weit über 100 Lerchenfelder waren in den Grünen Hof gekommen, um sich bei einer Rück- und Vorschau bei Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher über Neuigkeiten aus Freising zu informieren und Wünsche zu äußern. © Lehmann

Erfreuliches gab‘s bei der Bürgerversammlung in Lerchenfeld zu hören: Der Grunderwerb zum Umbau der Unterführung zur Innenstadt ist „in Klärung“.

Freising – Das leidige Thema „Unterführung ehemaliger Bahnposten 15“, der fehlende Radweg in der Erdinger Straße und mangelnde Angebote für Senioren: Das waren die Themen, die bei der Bürgerversammlung für den Ortsteil Lerchenfeld am Dienstag aufs Tableau kamen. Weit über 100 Interessierte waren in den Grünen Hof gekommen, um sich bei einer Rück- und Vorschau bei Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher über Neuigkeiten aus Freising zu informieren und Wünsche zu äußern. Im Gegensatz zu den Bürgerversammlungen in anderen Ortsteilen lief es dieses Mal allerdings geradezu harmonisch ab.

Thema Radweg

Freilich, einiges nervt die Lerchenfelder schon gewaltig – etwa der fehlende Radweg an der Erdinger Straße. Zu lösen sei das allerdings schwer, wie Eschenbacher ausführte. Denn diesbezüglich müsse letztendlich in die dortige Stell- und Parkplatz-Situation eingegriffen werden. Eine Möglichkeit, die dort parkenden Autos zu reduzieren: Eine Quartiersgarage bei der angedachten neuen Grundschule, die auch von Anwohnern genutzt werden könnte. Das Problem: „Das ist halt alles zweischneidig, denn sobald die parkenden Fahrzeuge weg sind, wird auch der Verkehrsfluss besser funktionieren. Eine gute Lösung habe ich noch nicht“, erklärte Eschenbacher. Heißt: Weniger Parkende, dafür aber die Gefahr von Rasenden. Hier hob dann auch ein Lerchenfelder die Hand: Seines Wissens nach wären bei Baugenehmigungen an der Erdinger Straße ab 1980 bereits Radwege ein großes Thema gewesen und damit auch die Grundstücksabtretung, sobald sei gebaut werden würde. „Der Bebauungsplan von damals“, sagte Eschenbacher, „ist nicht rechtskräftig geworden“. Weil dieser Plan aber notwendig sei, um an Privatgrundstücke für einen Radlweg ranzukommen, sei es halt nach wie vor kompliziert. Um es für die Lerchenfelder nicht kompliziert zu machen, gab es deshalb Anfang Februar einen Workshop zum Thema „Neue Grundschule und gemischtes Quartier zwischen Erdinger Straße, Südring und Ismaninger Straße, wie Eschenbacher erläuterte und weiter: „Damit wollten wir rausfinden, was den Bürgern wichtig ist“. Eines allerdings betonte er schon auch: „Das sind Vorüberlegungen, bevor ein Bebauungsplan aufgesetzt wird“. Die Ergebnisse dieses Workshops sollen demnächst auch dem Stadtrat vorgestellt werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Barrierefreier Durchgang

Tobias Eschenbacher hatte zudem heiße Neuigkeiten im Gepäck: „Es kommt jetzt Bewegung rein!“ Und zwar beim leidigen Thema „Unterführung ehemaliger Bahnposten 15“, der Schnittstelle zu Lerchenfeld für alle Radler und Fußgänger. „Es sind Eingriffe in Privatgrundstücke notwendig“, sagte Eschenbacher einführend, die sich allerdings in Klärung befinden. Denn: „Es ist geplant, heuer schon den Bebauungsplan für dieses Areal vorzulegen“ – samt Barrierefreiheit und Aufzügen beim Durchgang zur Innenstadt. Seine schlechte Nachricht: „Es wird sicher nicht schon nächstes Jahr gebaut“.

Die Bürgerwünsche

Einer Lerchenfelderin brannte dann aber ein ganz anderes Thema unter den Nägeln: „Lerchenfeld ist der größte Freisinger Ortsteil. Warum wird eigentlich nicht mehr für Senioren geplant?“ Was ihr vorschwebte: „Ein Seniorenstützpunkt – so etwas wie ein Jugendzentrum für Senioren. Da gebe es tolle Beispiele – etwa in Pfaffenhofen“. „Es wird in der Katharina-Mair-Straße ein Art Seniorencafé geben, also einen Treffpunkt“, das konnte Eschenbacher bestätigen. Die Zuhörerin war damit allerdings nicht recht zufrieden und gab dem Oberbürgermeister einen Ratschlag mit: „Haben sie da bitte ein Auge drauf, da passiert viel zu wenig.“

Was einen anderen Gast nervte: „In den Clemensängern parken massenhaft Lkw.“ Dieses Problem sei laut Eschenbacher bekannt und liege vor allem daran, dass etwa Mitarbeiter von Subunternehmen die Fahrzeuge, nicht wie eigentlich vorgesehen, auf dem jeweiligen Firmengelände parken, sondern in Wohnungsnähe. Eine Lösung hatte Eschenbacher hier nicht im Gepäck.

Baustart Feuerwache

Was bereits gelöst ist: Der Neubau der Feuerwache 2 in Lerchenfeld. „Das hat sich hingezogen, ich weiß“, sagte Eschenbacher. Aber heuer könne endlich mit dem Neubau begonnen werden. Die Fertigstellung sei für das Jahr 2024 geplant. Richard Lorenz