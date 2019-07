Freising: Camerloher-Turnhallen jetzt schon bei sieben Millionen Euro

Die Baukosten steigen bei der Sanierung des Turnhallen-Komplexes am Freisinger Camerloher-Gymnasium.

Freising – Nicht ins Unendliche, aber immerhin. Wie dem Schulausschuss des Landkreises gestern berichtet wurde, muss man auf die Kostenberechnung vom 22. November 2018 in Höhe von 6,57 Millionen Euro eine knappe halbe Million Euro draufpacken. Die neue Projektsumme, die die Kreisräte gestern einstimmig freigaben: sieben Millionen Euro.

Projektsteuerer Helmut Grepmair hatte zunächst gute Nachrichten mitgebracht: Man liege mit den Arbeiten zur Generalsanierung voll im Zeitplan, im September 2020 sollen die Turnhalle und die darüberliegenden Übungsräume wieder ihrer Bestimmung übergeben werden.

Der Sprung über die Million

Weniger gute Nachrichten gab es dann zur Kostensituation: Nachdem 62,5 Prozent der Bauleistungen beauftragt seien, liege man 140 000 Euro über der veranschlagten Summe. Die größten Posten bei den Mehrkosten hätten die Baumeisterarbeiten ausgemacht, so Grepmair: Mit 784 000 Euro habe man gerechnet, 1,1 Millionen Euro seien es dann geworden. Glücklicherweise habe man bei anderen Gewerken Einsparungen erzielen können – beispielsweise bei der Dachsanierung 126 000 Euro. Unter dem Strich bleibe aber ein Mehr an knapp 140 000 Euro.

Mehr Licht - das kostet

Hinzukommt noch ein Vordach, das – anders als das bestehende – den Raum vor der Halle nicht so verdunkelt, sondern licht und hell und freundlich daherkommen soll. Das Architekturbüro Gmeiner hatte sich dazu in den vergangenen Monaten viele Gedanken gemacht und war dann zu folgender Lösung gelangt: Ein Vordach, bestehend aus 13, jeweils sechs auf sechs Meter großen Einzelschirmen, die miteinander verbunden sind. Bei denen sei nicht nur die Membran transluzent, sondern sie seien auch mit Licht ausgestattet, so dass sie auch Nachts einen eleganten Anblick bieten. Ausgelegt seien die Schirme auf eine Schneelast von bis zu 60 Zentimeter Höhe, das abfließende Regen- und Tauwasser wird über die Röhren in der Mitte abgeleitet, die außerdem – im Falle von Frost – beheizbar seien. Auch wenn manche Kreisräte nachhakten, stimmte man dieser Variante dann doch zu und genehmigte damit Mehrkosten von nochmals 170 000 Euro. Dazu noch ein angesichts des Vergabestandes notwendiger und sinnvoller „Risikopuffer“, so Grepmair, und schon war man bei sieben Millionen Euro.

Die Baumeisterarbeiten werden bis November 2019 andauern, im Oktober beginnen dann die Ausbauarbeiten, die bis Juli 2020 andauern werden. „Nutzungsbeginn“ ist im September 2020. Bis dahin werden die Kreisräte über den Stand der Dinge auf dem Laufenden gehalten.

