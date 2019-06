Bauprojekt für psychisch Kranke in Freising feiert Richtfest - Klagen laufen

Erst war es Ärger, jetzt herrscht Fassungslosigkeit: Die Bewohner der Richard-Strauss-Straße in Freising verstehen die Welt nicht mehr. Grund dafür ist ein umstrittenes Bauprojekt.

Freising –Die Therapie-Einrichtung des H-Teams in Lerchenfeld in der Richard-Strauss-Straße 4 hat am Mittwoch Richtfest gefeiert. Dabei haben zwei Anwohner dagegen geklagt. Und: Es ist noch nicht einmal ein Gerichtstermin anberaumt. Beim H-Team sieht man das gelassen. Man werde den Bau schon nicht wegreißen müssen.

Vor rund zwei Jahren war bekannt geworden, dass das H-Team aus München das Haus Richard-Strauss-Straße 4, das zuvor privat bewohnt war, abreißen und durch einen Neubau ersetzen wolle. Psychisch Kranke und Menschen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sollen in drei Wohngemeinschaften (zwei WG’s mit zwei, eine mit drei Personen) therapeutisch betreut werden. Rund 100 Anwohner und Nachbarn hatten sich damals gegen den verwaltungsintern von der Stadt Freising genehmigten Vorbescheidsantrag gewehrt, hatten mit einer Unterschriftenliste ihre ablehnende Haltung zum Ausdruck gebracht.

Bauprojekt schürt Ängste bei Anwohnern

Die Anwohner haben ein mulmiges Gefühl, könnten doch auch Straffällige und Haftentlassene im Haus Amara, wie das Wohnprojekt jetzt heißt, untergebracht werden. Und das, so die Ängste der Nachbarn, wo doch in der Nähe zwei Schulen und ein Kindergarten stünden, mithin also viele Kinder an dieser Einrichtung vorbeigingen. Auf einen Nenner gebracht: Die Anwohner sahen eine „Gefährdung“.

Trotzdem hatte die Stadt den folgenden Bauantrag ebenfalls genehmigt, weshalb sich dann im Herbst 2018 zwei Nachbarn entschlossen hätten, gegen den Bauantrag – offiziell also gegen die Stadt – zu klagen, wie Karin Reischl nun berichtet. Die Sache liege noch immer bei Gericht, noch nicht einmal ein Verhandlungstermin sei angesetzt. Doch das H-Team hat sich davon nicht beeinflussen lassen, hat kurz nach Genehmigung des Bauantrags mit den Arbeiten begonnen. Jetzt wurde sogar schon Richtfest gefeiert. Das wundert die Anwohner.

Klagen laufen: Bauherr reagiert gelassen

Peter Peschel, der bei dem sozialen Hilfsverein H-Team für das Projekt in Lerchenfeld zuständig ist, bestätigte dem Freisinger Tagblatt, dass zwei Klagen gegen das Projekt anhängig seien. Doch solche Klagen, die zudem von den Klägern noch nicht begründet seien, hätten keine aufschiebende Wirkung. Außerdem sei die Wahrscheinlichkeit, dass man vor Gericht den Kürzeren ziehe, sehr gering: Zum einen habe die Stadt das Projekt ja schon genau geprüft, zum anderen sehe auch der Anwalt des H-Teams „kein großes Risiko“. Zudem habe es das noch nie gegeben, dass so ein Gebäude dann rückgebaut oder wieder abgerissen werden müsse.

Peschel wollte den Anwohnern zudem auch die Ängste nehmen: Dass dort Straffällige oder Haftentlassene untergebracht würden, „steht so in unserer Konzeption nicht drin“. Zudem habe sich keiner der Anwohner beim H-Team gemeldet, als man im Rahmen des Vorbescheidsantrags die Nachbarn um Stellungnahme gebeten und die Nachbarunterschriften eingeholt habe. Und deshalb feierte man am Mittwoch frohgemut Richtfest, zu dem man auch die Anwohner eingeladen hatte.

