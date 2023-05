Bauwagen in Flammen: Feuerwehr Freising verhindert Waldbrand

Einen brennenden Bauwagen musste die Feuerwehr Freising am Donnerstag gegen 4 Uhr morgens löschen. © FFW Freising

Lichterloh in Flammen stand in der Nacht zum Donnerstag ein Bauwagen im Freisinger Ortsteil Gartelshausen. Die Feuerwehr Freising verhinderte Schlimmeres.

Freising - Von einem Dachstuhlbrand war die Integrierte Leitstelle ursprünglich ausgegangen, als sie am Donnerstag um 3.52 Uhr die Feuerwehr Freising alarmierte. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte der Feuerwehren aber schnell fest, dass im Freisinger Ortsteil Gartelshausen kein Anwesen brannte, sondern ein Bauwagen in Flammen stand.

Sofort begannen die Kameraden, das Feuer abzulöschen - drei Trupps waren unter umluftunabhängigem Atemschutz mit zwei C-Rohren im Einsatz, wie die Feuerwehr Freising mitteilt. Nach gut 30 Minuten war das Feuer gelöscht. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch etwas hin. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz vorbei.

„Durch das umsichtige und rasche Handeln der ersten Kräfte konnte zudem das Übergreifen auf ein nahes Waldstück vermieden werden“, heißt es im Bericht der Feuerwehr. Zur Brandursache gibt es aktuell keine Angaben - sie wird gegenwärtig von der Polizei ermittelt.

Die Freiwillige Feuerwehr Freising war mit zehn Fahrzeugen und rund 40 Frauen und Männern im Einsatz. Kräfte anderer Feuerwehren waren ebenfalls zunächst alarmiert, wurden aber noch auf der Anfahrt „abbestellt“.

Fünf Einsätze in zwölf Stunden

Der Brand in Gartelshausen war nur einer von mehreren Einsätzen in der Nacht zum Vatertag. Seit Mittwochabend um 19 Uhr hatten die Freisinger Kräfte binnen etwas mehr als zwölf Stunden fünf Alarme abzuarbeiten: zwei Drehleiterrettung für den Rettungsdienst, eine Brandmeldeanlage in einem Freibad, den Brand in Gartelshausen und eine Alarmierung zur Unterstützung der Feuerwehren des Landkreises Erding bei einem Gefahrstoffaustritt in einem Umweltunternehmen in Eitting, so die Feuerwehr. (ft)

