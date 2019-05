Mann rast mit falschem Blaulicht durch Freising - und das ist längst nicht alles

Von einem Passat-Fahrer ist ein 23-Jähriger aus Freising verfolgt worden. Der Verkehrsrowdy soll ein falsches Blaulicht eingeschalten haben. Doch das war noch nicht alles.

Mit einem Verkehrsrowdy hat es am Montag ein 23-jähriger Freisinger zu tun bekommen. Zumindest berichtete er das der Polizei, als er Anzeige erstattete. Demnach war er in seinem E-Klassen-Mercedes auf der Kölblstraße in Freising unterwegs, als er es mit einem Passat-Fahrer zu tun bekam.

Junger Mann verhindert Unfall nur knapp

Der soll den 23-Jährigen mit einer an der Frontscheibe montierten Blaulicht-Attrappe genötigt haben, die zeitweise eingeschaltet war. Zudem habe dieser Sheriff der Straße – dem Kennzeichen und der Täterbeschreibung nach ein 55-Jähriger – abrupt beschleunigt und abgebremst. Der Mercedes-Fahrer habe nur knapp einen Unfall verhindern können. Zur Krönung des Ganzen zeigte der 55-Jährige dem jungen Mann offenbar den gestreckten Mittelfinger, ehe er abrauschte.

Polizei hat jede Menge zu tun

Die Polizei bittet Zeugen um Unterstützung bei der Aufklärung des Unfallhergangs unter Tel. (0 81 61) 5 30 50.

