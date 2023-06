Meisterhafte Millimeterarbeit: Bayerns Top-Landschafts- und Gartenbauer kommen aus Freisinger Betrieb

Xaver Vöst und Matthias Kiermeier lernten in der Firma Gaissmaier

Von Magdalena Höcherl schließen

Bayerns beste Nachwuchskräfte im Landschafts- und Gartenbau kommen aus Freising: Beim Bayern-Cup haben Mitglieder der Firma Gaissmaier den ersten Platz belegt.

Freising/Freyung – Die Sonne strahlt vom Himmel, als Anfang Mai auf dem Gelände der Bayerischen Landesgartenschau in Freyung fleißig gewerkelt und alles für die Eröffnung am 25. Mai vorbereitet wird. Neben denjenigen, die das Areal bereit machen für tausende Besucher, sind auch 16 Nachwuchsgärtner zugange: Sie kämpfen in Zweierteams zwei Tage lang um den Bayern-Cup – und damit um den Titel als Bayerns beste Nachwuchs-Landschaftsgärtner. Nach über 16 Stunden Arbeit ist klar: Xaver Vöst und Matthias Kiermeier von der Firma Gaissmaier aus Freising macht so schnell keiner was vor.

+ Kritischer Blick: Xaver Vöst kontrolliert genau, ob die Latten für die Holzterrasse passgenau sind. © VGL Bayern e.V./Carolin Tietz

Die Bedingungen sind für alle dieselben: Die acht Teams aus ganz Bayern müssen jeweils eine Natursteinmauer und eine Pflasterfläche errichten, eine Holzterrasse bauen sowie Stauden und einen Baum pflanzen. „Am Mittwochabend haben wir erfahren, was wir machen müssen“, berichtet Xaver Vöst. „Dann haben wir einen Schlachtplan gemacht, damit wir am Donnerstagfrüh gleich loslegen konnten.“ Die Aufgabenverteilung ist kein Problem: „Matthias ist ein bisschen stärker im Pflastern, ich im Mauerbau. Da mussten wir nicht lange überlegen, wer was macht, und hatten so einen zeitlichen Vorteil“, berichtet der 20-Jährige aus Oberschweinbach (Kreis Fürstenfeldbruck).

Es geht um zwei Millimeter

Das ist praktisch, da sowohl die Natursteinmauer als auch die Pflasterarbeiten aufwendig und zeitintensiv sind. Zum Teil ist es Millimeterarbeit: Die Pflasterfugen etwa dürfen nicht breiter als ein Zentimeter sein, bei der Höhenmessung gibt’s Punktabzug, wenn der Toleranzwert von zwei Millimetern überschritten wird. „In echt ist das freilich unrealistisch. Aber es ist ja ein Wettkampf.“

Daher versuchen Vöst und Kiermeier, die beide im zweiten Ausbildungsjahr sind, sich nur auf ihre Arbeit zu konzentrieren und sich nicht ablenken zu lassen – weder von der zehnköpfigen Jury, die immer wieder ihre Runden um die Baustellen dreht, noch von den anderen Teams. „Nicht nach links und rechts zu schauen, sondern einfach sein Ding durchzuziehen, das war echt das Schwierigste“, sagt Matthias Kiermeier (18) aus Attenkirchen.

Im Training gelernt, worauf es ankommt

+ Jedes Detail muss stimmen: Matthias Kiermeier setzt die Pflastersteine – die Fugenbreite ist genau vorgegeben. © VGL Bayern e.V./Carolin Tietz

Trotzdem gelingt es den beiden gut, nur in den Pausen werfen sie doch mal einen Blick auf die Bauwerke der Konkurrenz. „Die sahen allgemein schon ganz gut aus, aber manchmal waren die Übergänge nicht ganz sauber oder die Steine nicht akkurat aufeinandergesetzt.“ Doch genau auf diese Details achten er und sein Kollege: „Im Training mit Max Gaissmaier und Marco Fükelsberger haben wir schnell gelernt, worauf es ankommt.“

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Als am Freitag um 14 Uhr alle Werkzeuge weggelegt werden müssen, haben die Freisinger Jungs ein gutes Gefühl: Aufs Treppchen könnten sie es auf jeden Fall schaffen. Als sie weder beim dritten noch beim zweiten Platz ihre Namen hören, wächst die Anspannung – und dann ist die Freude groß. „Wir haben viel geübt und auch gewusst, dass wir was können. Aber dass es für den Sieg der bayerischen Meisterschaft reicht, das hat uns schon auch ein bisschen überrascht“, sagt Vöst. „Aber natürlich ist es eine schöne Bestätigung des eigenen Könnens.“ Kiermeier ergänzt: „Wir sind halt auch ein gutes Team.“

Zuversichtlich zum Bundeswettbewerb

Und das hat im September bei der Bundesgartenschau in Mannheim erneut die Gelegenheit, sich zu beweisen: Dort steht der Bundeswettbewerb an, wo die beiden Bayern gegen die Sieger aus den anderen 15 Bundesländern antreten. „Ich bin zuversichtlich“, sagt Matthias Kiermeier. „Mit dem zweiwöchigen Training, das wir im Vorfeld kriegen, könnte das schon was werden.“

So oder so: „Sich da zu beweisen, macht auf jeden Fall richtig Spaß und ist vor allem auch wichtig, um Erfahrungen zu sammeln“, betont Xaver Vöst. „Aber wenn wir antreten, wollen wir natürlich auch gewinnen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.