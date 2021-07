Bei der Freisinger CSU: Minister Florian Herrmann spricht von „Schicksalswahl“

Am 26. September geht es um alles: Basis wird auf Bundestagswahl eingeschworen

Von Andreas Beschorner schließen

Minister Florian Herrmann schwor in Freising die Basis auf die Bundestagswahl am 26. September ein. Einer „Schicksalswahl“.

Freising - „Die CSU Freising lebt, und die CSU Freising erneuert sich.“ Und diese Entwicklung, wie sie MdB Erich Irlstorfer feststellte, sei wichtig, um bei der Bundestagswahl erfolgreich zu sein. Auch Kreisvorsitzender und Staatsminister Florian Herrmann schwor bei der Jahreshauptversammlung der Freisinger CSU die Parteikollegen ein: „Der Kurs ist richtig. Jetzt müssen wir nur noch einen Zahn zulegen.“

Jürgen Mieskes führt weiterhin den Ortsverband Freising

Jürgen Mieskes wird als Vorsitzender den Freisinger Ortsverband in den Wahlkampf führen. 38 Stimmberechtigte hatten sich am Freitagabend im Grünen Hof eingefunden, um die Grußworte zu hören, die Berichte zu vernehmen und einen neuen Vorstand zu küren. Dabei fiel der Bericht des Ortsvorsitzenden Jürgen Mieskes über die vergangenen zwei Jahre relativ kurz aus. Grund: Ab dem 17. März 2020 „war nichts mehr“. Und so blieb die Erwähnung des Europawahlkampfs, Stammtische, der Wirtschaftssommer 2019, der Neujahrsempfang 2020 mit Edmund Stoiber und die Kommunalwahl 2020. Die CSU-Fraktion im Stadtrat sei zwar abermals geschrumpft, aber das Quartett setze trotzdem „die richtigen Nadelstiche“, betonte Mieskes.

Positiv fiel der Kassenbericht von Schatzmeister Arno Reichert aus: War man 2019 mit einem Guthaben von 6740 Euro gestartet, habe sich das bis Anfang 2020 auf rund 22 000 Euro erhöht und sei im Lauf des Jahres 2020 nochmals auf 32 275 Euro angewachsen. Bei den Neuwahlen des Vorstands wurden vier neue Personen in das Gremium gewählt: Vorsitzender bleibt zwar Jürgen Mieskes, der 33 Ja-Stimmen erhielt, und auch Rudolf Schwaiger und Christian Strohschneider wurden als Stellvertreter in ihren Ämtern bestätigt. Aber Lisa Schelzel als dritte Stellvertreterin, Florian Huber als Schatzmeister und Katharina Helmke als Schriftführerin sind ebenso neu im Vorstand wie Armin Hölzl, der das neu geschaffene Amt des Digitalbeauftragten wahrnimmt.

Auch MdB Erich Irlstorfer sieht die CSU vor einer „Riesenaufgabe“

Eine Stunde nahmen die Berichte und die Wahlen in Anspruch – genauso lange wie die Grußworte. Irlstofer sagte im Rückblick auf die Maßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie, es habe sicherlich ein paar Dinge gegeben, „die man besser hätte machen können“. Aber ebenso wie bei der Wiedervereinigung habe es für dieses Ereignis keine Blaupause gegeben. Und wenn sich jetzt Einige – egal ob vom rechten oder vom linken Lager – „aufspielen“ und sagen, sie hätten es schon immer gewusst, dann sei das „lächerlich“. Aufgabe in der nächsten Legislaturperiode werde es nun sein, den Menschen wieder eine Perspektive zu geben. Und da seien CDU/CSU gefragt – denn die seien es, die Verantwortung übernähmen. Besonders auch die CSU im Wahlkreis 214 stehe da vor einer „Riesenaufgabe“: Nur noch vier CSU-Bürgermeister gebe es und drei Landräte, die alle Freie Wähler sind, wie Irlstorfer die Lage beschrieb. Sein Aufruf: „Wir müssen uns selbst stärken!“ Er brauche die CSU-Basis – und er baue auf die CSU-Basis.

Herrmann versicherte, der 26. September sei „eine große Schicksalswahl“. Es gehe um sehr viel – auch im Wahlkreis 214, der in CSU-Hand bleiben müsse. Denn die CSU sei die Partei, die „keine Politik der Extreme“ mache, die nicht, wie andere Parteien, entweder „den Klimaschutz über alles stellen“ oder „den Klimawandel leugnen“. Weitere Grußworte und Berichte kamen von Christine Kömpel, der Vorsitzenden der Frauenunion, und von JU-Kreischef Christopher Bergmann.

Lesen Sie ebenfalls: Langsamer durch Au/Hallertau: Gemeinde beschließt umfassende Tempo-Beschränkungen und Vorfahrtsregel

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Freising-Newsletter.