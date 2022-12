Beim Adventsmarkt am Freisinger Schafhof wurde auch geküsst

Ein Busserl unter’m Mistelzweig bringt verliebten Paaren Glück – Deliah und Iven wissen das. © Michalek

Beim romantischen Adventsmarkt am Freisinger Schafhof wurde nicht nur flaniert, gekauft und geschlemmt. Es wurde auch geküsst.

Freising – Eigentlich hat beim Adventsmarkt auf dem Schafhof zum gänzlichen Vorweihnachtsglück nur noch eins gefehlt: der erste richtige Schnee. Aber auch ohne weiße Pracht war der Kunsthandwerksmarkt wieder einmal einen Besuch wert – schon, um sich romantisch unter einem Mistelzweig zu küssen oder um sich mit Weihnachtsgeschenken einzudecken. Der Zustrom war groß, die Händler zeigten sich zufrieden.

Die Einschätzung der Freisinger Umweltpädagogin Evelyn Lichtenwald, die zusammen mit Hermann Flörke neben Mistelzweigen auch Kräuterlikör und Räucherwerk verkaufte: „Ja, es läuft gut – sehr gut sogar!“ Dass sich hin und wieder verliebte Paare an ihrem Stand einen Mistzweig aus dem Pfaffenwinkel ausliehen, um sich darunter schnell zu küssen, störte sie überhaupt nicht. „Das gehört dazu, das ist halt eine Glückspflanze“, so Lichtenwald schmunzelnd.

Otto Schmid spendet seinen Erlös wieder für Menschen in Not

Zufrieden zeigte sich auch der Schreiner, Kunstdrechsler und Urgestein des Adventsmarktes auf dem Schafhof, Otto Schmid, wenngleich er sich eines nicht recht erklären konnte: „Es ist komisch, aber die Leute kaufen heuer viele hölzerne Schuhlöffel.“ Seine Kunstgegenstände aus Holz sind fein gearbeitete Meisterwerke, die durch Schlichtheit und Eleganz hell leuchteten – und ganz ohne Werbebrimborium auskamen. Wie schon seit Jahren will der Vöttinger Schreiner übrigens auch heuer wieder seine Gesamteinnahmen der FT-Aktion „Menschen in Not“ zukommen lassen.

Kunstwerke aus Holz gab’s am Stand von Marianne und Otto Schmid. © Michalek

Rund 60 weitere Aussteller hatten sich nach zwei Jahren Corona-Pause wieder auf dem Schafhof eingefunden – verteilt auf den Außenbereich und im Tonnengewölbe. Zu bestaunen und zu kaufen gab es dabei im Grunde alles, was das Kunsthandwerkerherz höher schlagen lässt: Von edlen Schmuckgegenständen über innovative Holz- und Keramik-, bis zu Textilarbeiten – alles sehr hochwertig und hochpreisig.

Eine Höhepunkt für Kinder war der Holzbastel-Workshop

Ein Highlight für die Kinder war der Workshop mit dem Allround-Künstler Ifeanyi Christian Okolo, der mit den Kids an Weihnachtssternen und an Teelichthaltern aus Holz arbeitete. „Die Kinder dürfen hier mit mir schleifen, kleben und die Sachen dann mit nach Hause nehmen“ erklärte Okolo, dessen Workshop-Motto lautete: „Wir helfen uns gegenseitig!“ Währenddessen konnten sich die Eltern am Stand von Katharina Ratzinger mit „Springerle“ eindecken – einem Gebäck aus Eier, Mehl, Puderzucker und Anis, das anno dazumal gerne an die Christbäume gehängt wurde. Ratzinger: „Das ist nachhaltig, man kann den Weihnachtsschmuck einfach runteressen.“

Begeistert war der Nachwuchs im Workshop von Allroundkünstler Ifeanyi Christian Okolo, der hier gerade mit der kleinen Luzie (5) Sterne bastelt. Das Motto lautete: „Wir helfen uns gegenseitig“. © Michalek

„Der Adventsmarkt am Schafhof ist einfach eine wunderbare Sache“, freute sich Bezirkstagspräsident Josef Mederer bei seiner Begrüßung. Endlich würde der Freisinger Kunsthandwerksmarkt wieder Künstler und Gäste aus den verschiedensten Regionen zusammenführen: „Es gibt hier ein derart vielfältiges Angebot, da ist sicher etwas für ihren Gabentisch dabei“, da war sich Mederer sicher.

Hungrig und durstig musste freilich am Wochenende auch keiner nach Hause gehen – mit Punsch, Glühwein und einer ordentlichen Gulaschsuppe wärmten sich die Freisinger zugleich bei frostigen Temperaturen auf.

