Drachen beherrschen weiß-blauen Himmel über Attaching

Beim fünften Attachinger Drachenfest gingen der Kampf gegen die dritte Startbahn und die Freude an der Natur wieder eine Symbiose ein.

+ Strahlend blau spannte sich der Himmel über den Teilnehmern des Attachinger Drachenfests. © Michalek Attaching–. Die BI Attaching hatte zum „klimafreundlichen Fliegen“ geladen und Klein und Groß waren gekommen, um Drachen steigen zu lassen. Allerdings nicht höher als 100 Meter, wie die Vorgabe des Luftamts lautete.

Erich Hack ist der Spezialist für Drachen. Er half auch den kleinen Besuchern, ihre bunten Drachen hoch in den Himmel steigen zu lassen. Und ob das nun gekaufte Flugobjekte waren oder selbstgebastelte, ob das die Klassiker der Drachenkunst waren oder ganz außergewöhnlich geformte Drachen, die sich an die chinesische Kunst des Drachenbaus anlehnten, ob das Kastendrachen oder Objekte mit langen Flatterschwänzen waren – an dem Tanz der Drachen erfreuten sich alle. Verknüpft wurde der leise Startbahnprotest mit den Anliegen, die die Startbahngegner derzeit besonders umtreiben: mit Informationen über die Ultrafeinstaubbelastung und mit dem Auslegen der Massenpetition gegen weitere Subventionen der FMG für Fluglinien. Und verknüpft wurde der Nachmittag mit einem Beisammensein bei Kaffee und Kuchen, bei Würstl & Co. in der Herbstsonne. Der Erlös aus dem Verkauf kam der BI Attaching zu Gute.