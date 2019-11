Junge Frau (22) aus Hohenkammer zwischen Haustür und Auto eingequetscht

Beim Rückwärtsfahren verwechselte ein Rentner Gas und Bremse: So drückte der Pkw eine 22-Jährige gegen die Garage.

Schwer verletzt wurde am Donnerstag eine 22-jährige Frau bei einem tragischen Unfall in Hohenkammer. gegen 14.15 Uhr hatte ein 80-jähriger Autofahrer rückwärts gesetzt, um zu wenden. Er fuhr dazu laut Polizei in den Eingangsbereich des Hintereingangs des Anwesens Münchner Straße 2. Dort verwechselte er laut Polizei entweder Gas mit Bremse oder Vorder- mit Rückwärtsgang. Der 80-Jährige fuhr jedenfalls weiter als beabsichtigt zurück und quetschte die vor dem Eingang stehende junge Frau zwischen dem Auto und der Tür ein.

Schwere Verletzungen

Die 22-Jährige Frau wurde mit „vermutlich schweren“ Beinverletzungen in die Ilmtalklinik Pfaffenhofen eingeliefert, wie die Polizei berichtet. Das Heck des Pkw wurde großflächig eingedrückt, die Eingangstüre erheblich beschädigt. Der Schaden beträgt etwa 7000 Euro.