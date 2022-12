Beinahe-Katastrophe im dichten Nebel auf der A 92 bei Freising

Teilen

Die Polizei sucht Zeugen des Unfalls und will vor allem wissen: Wo stand der Kleinlaster? War er abgesichert? War er unbeleuchtet? © Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa

Ein Unfall im Nebel hätte in der Nacht zu Samstag auf der A 92 fast zu einer Katastrophe geführt. Ein Mann hatte Riesenglück.

Freising - Ein Unfall im Nebel hätte in der Nacht zu Samstag auf der A 92 fast zu einer Katastrophe geführt. Ein Sattelzug fuhr um 3.10 Uhr fast ungebremst in einen Kleintransporter – dessen Fahrer sich aber nicht im Wagen befand, was ihm wohl das Leben rettete. Der Kleinlaster stand laut Polizei zwischen Freising-Süd und Flughafen in Fahrtrichtung Deggendorf vermutlich unbeleuchtet und ohne Absicherung auf dem rechten Fahrstreifen – wohl wegen einer Panne. Der Fahrer eines nachfolgenden Sattelzugs erkannte das Hindernis zu spät und fuhr nahezu ungebremst auf.

Der Lkw-Fahrer erlitt Gesichtsverletzungen

Durch den Aufprall kam es zur Deformation des Führerhauses des Sattelzuges sowie einer massiven Deformation des Hecks des Kleintransporters. Glücklicherweise befand sich der 51-jährige Fahrer des Kleintransporters nicht im Fahrzeug. Der 57-jährige Fahrer des Sattelzugs erlitt durch den Zusammenstoß Gesichtsverletzungen und kam in ein Krankenhaus. Nur der Zufall verhinderte hier Schlimmeres, weil das Dach des Kleintransporters durch die Wucht des Aufpralls in das Führerhaus des Sattelzuges geschoben wurde. Gesamtschaden: 55 000 Euro.

Wegen der Fahrzeugbergung waren zwei der drei Fahrstreifen bis 7.30 Uhr gesperrt. Es kam daher zu Verkehrsbehinderungen. Gegen den Fahrzeugführer des Kleintransporters wurden Ermittlungen wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Zeugen melden sich unter Tel. (0 81 61) 95 20 bei der VPI Freising.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.