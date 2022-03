Belasteter Aushub: Bau der Freisinger Fischtreppe hat sich verzögert

Von: Helmut Hobmaier

In dem betonierten „Schlitzpass“ können die Fische in Freising künftig von der Schleifermoosach in die Moosach aufsteigen. Zur Orientierung: Am oberen Bildrand ist das Parkcafé (blau) zu sehen. Das Drohnenfoto entstand während der Winterpause kurz nach Weihnachten. © Drohnenfoto: Wasserwirtschaftsamt München

Die Freisinger Fischtreppe ist ein komplexes Bauwerk. Und zieht sich ganz schön hin. Nicht zuletzt, weil man es mit belastetem Aushub zu tun hatte. Anwohner sind genervt.

Freising - Die Anwohner sind genervt: „Jeden Tag Lärm, von 7 bis 19 Uhr“, berichtet etwa Hans Katzenbogner. „Hört denn das nie mehr auf?“ Doch – aber mit deutlicher Verzögerung: Die Fertigstellung der Fischtreppe neben dem Freisinger Parkcafé hat sich nämlich hingezogen. Unter anderem, weil im Aushub belastetes Material entdeckt wurde. Statt kurz vor Weihnachten wie geplant werde nun erst Ende März Ruhe einkehren in der Nähe der Freisinger Roseninsel, bedauert Constanze Hecker, Leiterin der Bau- und Planungsabteilung beim Wasserwirtschaftsamt München.

Gebaut wird ein sogenannter „Schlitzpass“, um den Fischen den Aufstieg von der Schleifermoosach in die Moosach zu ermöglichen. Es handelt sich dabei um eine besondere Fischtreppe: Aufgrund der extrem beengten Platzverhältnisse sind die Baumaßnahmen besonders schwierig – und eben auch langwierig.

Fische müssen einen Zwei-Meter-Aufstieg schaffen

Hätte man mehr Platz, würde man einfach ein schönes, weitläufiges Umgehungsgerinne bauen. Doch dafür hat man dort am Fürstendamm keinen Platz, wie Constanze Hecker erklärt. Also sind übereinander angeordnete Betonbecken mit Schlitzen genau definierter Breite entstanden, die so die Geschwindigkeit des Wassers regeln, das den aufsteigenden Fischen entgegenströmt. Es muss so berechnet sein, dass die Tiere den Zwei-Meter- Aufstieg auch schaffen. In die Betonbecken werden Ruhezonen eingebaut. Die Wiederherstellung der biologischen Durchgängigkeit sei besonders wichtig, betont das Wasserwirtschaftsamt, „um für die Moosach wieder einen guten ökologischen Zustand zu erreichen“. Letztlich gehe es darum, die biologische Vielfalt in der Moosach zu verbessern. Die sei derzeit nämlich nur „mäßig“.

Anwohner wittert eine „Fehlplanung“

Seit August ist nun der Geh- und Radweg entlang des Fürstendamms im Baubereich gesperrt – und seit August müssen die Anwohner enormen Lärm ertragen. Das Rammen der Spundwände, Lkw-Verkehr, das Betonieren der Brücke, Baggerfahrten, das Abladen von Steinen, Pressluftgehämmere: Mit der Aussicht, dass Weihnachten damit Schluss ist, habe man das alles ertragen, sagt Hans Katzenbogner. Aber jetzt gehe der Krach immer noch weiter. „Ich habe Verständnis für die Baumaßnahme“ sagt Katzenbogner, „aber irgendwann muss Schluss sein.“ Er wittert eine „Fehlplanung“.

Das sei nicht der Fall, wie Constanze Hecker betont. Allerdings habe man im Aushub Polyzyklische Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) entdeckt, was dazu geführt habe, dass man den Aushub nicht einfach auf einer Baugrube entsorgen konnte, sondern deponieren musste. Die Folge: Verzögerungen. PAK sind laut Bundesumweltamt krebserregende Substanzen, die durch unvollständige Verbrennungsprozesse von organischen Materialien entstehen. Sie seien mittlerweile allgegenwärtig. Im Fall des Aushubs an der Fischtreppe handle es sich laut Hecker wohl um Teer-Rückstände.

Jetzt fallen nur noch Restarbeiten an

Der „Schlitzpass“ wurde also vor Weihnachten nicht fertig und ging gemeinsam mit den beteiligten Firmen in die Winterpause. Erst Ende Januar war der Boden wieder soweit aufgetaut, dass man weiterarbeiten konnte. Erst dann konnte man an die weiteren Arbeiten gehen: den Bau einer Stützmauer am Parkcafé etwa. In den Schlitzen fehlten bisher auch noch Winkel, die für optimale Strömungsverhältnisse sorgen sollen. Und dann wurden noch auf dem Boden der Betonbecken gröbere Steine eingebracht – alles zum Wohl der Freisinger Fische.

Nachdem es nun zwischenzeitlich noch einmal laut wurde, sei die Fischtreppe nun aber bis Ende März fertig, verspricht Constanze Hecker. Wer als Fisch in der Moosach wohnt, kann dann endlich auch mal einen sportlichen Ausflug in die nähere Umgebung unternehmen.

