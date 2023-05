Benefiz-Bigband-Konzert in Freising: Eine magische Verneigung vor der Musik

Was für ein Abend! In der restlos ausverkauften Luitpoldhalle erlebten die zahlreichen Gäste einen unvergesslichen Konzertabend. © Lehmann

Das Bigband-Konzert der Schulen im Landkreis überzeugte nicht nur durch eine formidable Werkauswahl, sondern durch musikalische Leistungen auf sehr hohem Niveau und einer umwerfenden Spiellaune.

Freising - Das Besondere: Heuer fand das inzwischen legendär gewordene Konzert-Event zum 18. Mal statt – oder wie es Moderator Dr. Florian Kiefer vom Lions Club Freising formulierte: „Jetzt sind wir endlich erwachsen!“

Das jährliche Benefiz-Konzert ist längst zu einer festen Größe in der Freisinger Kultur-Landschaft geworden, weshalb eines auch nicht sonderlich verwunderlich war – nämlich, dass der Bigband-Event wieder einmal restlos ausverkauft war.

Am Mittwoch live on Stage: Das Josef-Hofmiller-Gymnasium (JoHo) unter der Leitung von Marina Bögl, das Camerloher-Gymnasium unter der Leitung von Gunther Fendler und das Dom-Gymnasium unter der Leitung von Michael Schwarz. Und wie wuchtig, geradezu bombastisch, sich drei Ensembles anhören, bewiesen sie mit dem perfekt gewählten gemeinsamen Opener „Puttin´On The Ritz“ – bei dem gleich mal die Fensterscheiben vibrierten. Was danach folgte, war eine wilde Reise durch viele Epochen und Künstler-Oeuvres, mal swingend, mal rockend, aber immer punktgenau und mit ganz viel Herzblut in jedem einzelnen Ton.

Tatsächlich war die Werkauswahl überaus charmant und bildete auch perfekt ab, was mit einem Bigband-Ensemble alles auf die Bühne gebracht werden kann – wie etwa das groovige „Don´t You Worry ’bout a Thing“ von Stevie Wonder, das in der Version des JoHo-Ensembles sofort in Herz und Beine ging. Komplexer wurde es dann schon mit „Artistry In Rhythm“ von Stan Kenton, einer Jazz Nummer aus den 1940ern, die zauberhaft vom Camerloher-Ensemble interpretiert wurde. Die Camerloher verneigten sich dann auch äußerst magisch vor Glenn Miller mit einem kleinen Meddley, während es das Dom-Ensemble richtig krachen ließ – und zwar mit „I´m Still Standing“ von Elton John.

„Ich bin einfach jedes Jahr wieder begeistert, was die für einen fulminanten Bigband-Sound auf die Bühne bringen“, so Hauptamtsleiter Rupert Widmann in der Konzertpause. Und auch im Sponsoren-Bereich hinter der Bühne riss das Lob nicht ab: „Das ist wieder einmal grandios“, betonte Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher, während Musikschulleiter Odilo Zapf sich kurz, dafür aber sehr prägnant fasste: „Großartig!“ Auch schwer begeistert zeigte sich der Präsident des Lions-Club Freising, Dr. Joachim Schurig: „Das Benefiz-Konzert gehört längst zu Freising dazu.“ Der Reinerlös des Konzertes fließt übrigens auch heuer wieder in verschiedene Projekte der Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Freising.

Hohes Niveau bewiesen die Musikerinnen und Musiker des Camerloher-Gymnasiums unter der Leitung von Gunther Fendler. © Lehmann

Viel Zeit fürs Loben gab es Backstage allerdings nicht, denn nach rund 15 Minuten Pause ging es dann auch schon in die zweite Konzert-Hälfte – und die hatte es dann nochmal in sich. Ein Schmankerl: „Birdland“, die wunderbare Hommage von Komponist Josef Zawinul an den berühmten Jazz-Club und den noch berühmteren Charlie, the Bird, Parker. Wunderbar dynamisch und warm auf die Bühne gebracht vom Dom-Ensemble, während die Camerloher-Bigband mit „Every Little Thing She Does Is Magic“ von Sting nochmal alle Herzen zum Schmelzen brachten und gleichermaßen den Schluss einläuteten. Der Knalleffekt zum Ende: „Footloose“, interpretiert von allen drei Bands, ein Reißer zum Mittanzen, erneut wuchtig und voller musikalischem Flitter.

Das Resümee ist deshalb ein sehr einfaches: Das musikalische Niveau aller drei Schulen ist ein enormes, und die Spielfreude der jungen Ensemble-Mitglieder berührte sehr.

Damit war das Bigband-Konzert der Schulen im Landkreis Freising wieder ein rauschendes Fest. Der Applaus war dann freilich ein gewaltiger, und die Zuschauer waren sichtlich beseelt, als sie nach rund zwei Stunden besten Bigband-Sound in die kühle Freisinger Nacht strömten. Schlichtweg ein wundervolles Konzert – und eines voller musikalischer Wunder.

Richard Lorenz