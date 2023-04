Benno Zierer in Freising: „Erbschaftssteuer ist unsozial und ungerecht“

Einen Fachvortrag zum Thema Erbschaftssteuer hielt auf Einladung von MdL Benno Zierer die Rechtsanwältin Birgit Eibl. Beide stellten sich auch den Fragen der Zuhörerschaft. © Lorenz

Die Erbschaftssteuer muss weg. Das sagt Benno Zierer (FW), der dazu zu einem Vortrag in den Hofbrauhauskeller geladen und damit einen Nerv getroffen.

Freising - „Wo bleibt der Aufschrei? Gehen wir jetzt wirklich wie die Lämmer zur Schlachtbank?“ Das fragte MdL Benno Zierer (Freie Wähler) in die Runde. Der Grund seiner provokanten Frage: die Erbschaftssteuer. Weil zusätzlich zu diesem Thema die Verunsicherung in der Bevölkerung groß ist, hat Zierer zu einem Fachvortrag in den Hofbrauhauskeller geladen und damit einen Nerv getroffen.

Zierers Einleitung war durchaus provokant: „In Frankreich gehen derzeit Zigtausende auf die Straße und demonstrieren wegen des geplanten späteren Renteneintritts. In Deutschland läuft derzeit gerade durch die Immobilien-Neubewertung ein Enteignungsprozess an. Eine Sozialisierung und Enteignung von unserem Eigentum in einem noch nie dagewesenen Ausmaß.“ Was er auch betonte: „Die Freien Wähler sind die Einzigen, die uneingeschränkt für den Schutz des Eigentums sind. Wir Freien Wähler haben bereits 2016 den ersten Antrag im Landtag zur Abschaffung der Erbschaftssteuer gestellt.“

Zierer geht auf Distanz zur CSU

Was Zierer wunderte: „Wo bleibt eigentlich das klare Bekenntnis der CSU zum Eigentum? Finanzminister Füracker nimmt durch die Erbschaftssteuer 3,2 Milliarden Euro ein und das Absurde ist, dass ein Teil der Einnahmen über den Länderfinanzausgleich an den Bund geht.“

Der Immobilienbesitzer-Verband schätzt laut Zierer, dass in den kommenden Jahren Hunderte von Mietshäusern etwa in München verkauft werden müssen, schlichtweg weil die Erben die Steuern nicht mehr bezahlen können. Was danach passieren würde, sei für ihn völlig klar: „Das Haus geht an Investoren, die Spirale dreht sich: Sanierung, Mieterhöhung. Die alten Mieter werden verdrängt.“ Dabei sei eines zu bedenken: „Der private Vermieter ist immer noch der sozialste Vermieter.“ Eine Steuer, die Menschen dazu zwinge, Eigentum aus Familienbesitz an Investoren zu verkaufen, sei laut Zierer vor allem eines: „Unsozial und ungerecht!“ Für den Landtagsabgeordneten gibt es deshalb nur eine Lösung des Problems: „Wir setzen uns für die komplette Abschaffung der Erbschaftssteuer ein!“

Probleme bei der Wertermittlung von Immobilien

Anschließend ging Rechtsanwältin Birgit Eibl detailliert auf die Probleme bei der Wertermittlung von Immobilien ein. Seit 1. Januar 2023 erfolgt diese nach Verkehrswert – mit einem erhöhten Sachwertfaktor für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie Eigentumswohnungen. „Es ist damit zu rechnen, dass der steuerliche Wert der Immobilien im Schnitt um 40 Prozent steigt“, erklärte Eibl. Das Problem: Besonders in Regionen mit hohen Bodenrichtwerten „schlage das voll durch“. „Das Erbschaftssteuerrecht bildet die großen regionalen Unterschiede nicht ab, was extrem ungerecht ist“, urteilte Eibl.

Aber es gebe noch weitere Ungerechtigkeiten, wie etwa eine steuerfreie Übertragungsmöglichkeit ab 300 Wohnungen. Ihr ganz klares Urteil: „Das ist verfassungswidrig.“ Gleichzeitig sei es gar nicht so einfach, ein Familienheim unabhängig von Freibeträgen steuerfrei an Kinder weiterzugeben. Diese müssten nämlich sofort einziehen und zehn Jahre in dem Haus wohnen. Und weiter: „Selbst wenn ein Enkel einzieht, wird Erbschaftssteuer fällig“. Eibls deutliches und ernüchterndes Fazit: „Bei jeder Änderung des Erbschaftssteuergesetzes in den letzten 20 Jahren ist nur Blödsinn herausgekommen.“

Im Anschluss an das Referat stellten die Zuhörer über eine Stunde lang Fragen, unter anderem zur Übertragung von Betrieben oder landwirtschaftlichen Flächen sowie zur Adoption als Möglichkeit, die Freibeträge deutlich zu erhöhen. Für Zierer zeigte die große Nachfragen-Bandbreite vor allem, wie sehr das Thema Erbschafts- und Schenkungssteuer die Menschen bewegt und wie groß diesbezüglich die Unsicherheiten sind. Deshalb sei die Abschaffung das einzig Richtige. Zumindest solle es eine Länderöffnungsklausel geben: „Jedes Bundesland könnte dann entscheiden, ob es die Steuer erhebt“, so Zierer abschließend.

Richard Lorenz