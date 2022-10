Er hat auch im Landkreis Freising kostenlos gezapft: Benzin-Räuber kommt mit Geldstrafe davon

Ein 37-Jähriger, der auch im Landkreis Freising Tankstellenbesitzer erleichterte, wurde wegen Betrugs in 15 Fällen zu knapp 2000 Euro verurteilt.

Wegen Betrugs in 15 Fällen wurde ein 37-Jähriger am Amtsgericht Landshut zu knapp 2000 Euro Geldstrafe verurteilt. © Swen Pförtner/dpa/Symbolbild

Landkreis – Milde Strafe für notorischen Benzin-Klau: Die Aussage eines 37-Jährigen er habe aus Freundschaft reihenweise Tankstellenbesitzer in Nieder- und Oberbayern um Benzin erleichtert (wir berichteten), war auch am zweiten Verhandlungstag vor dem Amtsgericht Landshut nicht zu widerlegen. Richter Michael Pichlmeier verurteilte den bis dato strafrechtlich nicht in Erscheinung getretenen Mann wegen Betrugs in 15 Fällen zu einer Geldstrafe von 130 Tagessätzen zu je 15 Euro. Die Anklage hatte dem 37-Jährigen schweren Betrug und Urkundenfälschung in eben jenen 15 Fällen zur Last gelegt.

Die Masche

Gemeinsam mit einem Bekannten war er im Frühsommer unter anderem Tankstellen in Landshut, Altdorf, Moosburg, Erding, Freising, Eggenfelden, Pilsting, Dingolfing und Landau angefahren. Die Männer kamen mit verschiedenen Fahrzeugen und gestohlenen Kennzeichen. Nachdem sie vollgetankt hatten, fuhren sie ohne zu zahlen davon. Zum Teil hatten sie zudem noch ein paar Kanister im Kofferraum, die sie füllten.

„Ein Freundschaftsdienst“

Der Angeklagte hatte zu Prozessbeginn über seinen Verteidiger Georg Haberger einräumen lassen, „mit auf Benzinklau“ gewesen zu sein. Dass dabei immer wieder andere falsche Kennzeichen an den Autos waren, sei seinem Mandanten aber nicht aufgefallen. Zudem hätte er keinerlei finanziellen Nutzen gehabt. „Das war ein Freundschaftsdienst“, hatte der Pole selbst am ersten Verhandlungstag gesagt. Sein Kumpel (40) sei dazu gezwungen worden, er habe ihm helfen wollen. Der 40-Jährige hatte den Auftraggeber in einem Landshuter Club kennengelernt. Man schrieb sich auf Facebook und traf sich dann. Da seien ihm Schläge angedroht worden. Warum er nicht zur Polizei gegangen sei? „Ich wusste nicht, dass man das in Deutschland so macht.“ Der Angeklagte habe ihm jedenfalls helfen wollen. Wie genau die Hilfe aussah, wusste er allerdings nicht mehr.

Nicht gut gelaufen

Die Ermittlungen zu dem Hintermann waren einem Polizisten zufolge im Sand verlaufen. Der Grund: „Das ist nicht gut gelaufen bezüglich der Sachbearbeitung.“ Keine Abteilung habe sich zuständig gefühlt. Er glaube ohnehin nicht an die Existenz dieser Person. Verteidiger Georg Haberger hingegen war fest davon überzeugt, dass es den Hintermann gibt und dieser „einen Ring an Knechten“ für sich hat arbeiten lassen. Gericht und Staatsanwaltschaft sahen dies nach der Beweisaufnahme zumindest als nicht widerlegt an.

Foto vom Ausweis des Hintermanns

Wie am Rande der Verhandlung zu vernehmen war, hat der Freund des Angeklagten in einem günstigen Moment den Personalausweis des Hintermanns fotografiert. Er werde dies in dem Prozess gegen den 40-Jährigen zur Sprache bringen, kündigte dessen Verteidiger Thomas Fauth an. Er habe der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass sich ein entsprechendes Foto auf dem Handy seines Mandanten befinden müsste. Es sei unverständlich, dass dem bislang nicht nachgegangen wurde. kö

