„Jeder sollte trauern dürfen“: Bestatterin Isabella Forster will Demenzkranke bei Beerdigungen miteinschließen

Teilen

Bestatterin Isabella Forster versucht, bei Bestattungen auch demenzkranke Angehörige mit einzuschließen. © Lorenz

Eine Bestatterin versucht, auch demenzkranke Angehörige an Bestattungen teilhaben zu lassen. Vor allem Bilder oder Gegenstände sind dabei wertvolle Erinnerungshilfen.

Freising – „Ich bin einfach gern auf dem Friedhof. Als Kind auch schon, als ich mit meiner Oma das Grab gerichtet hab“, erzählt die Bestatterin Isabella Forster bei einem Spaziergang über den St. Georg Friedhof in Freising. Ihr Beruf ist gleichermaßen Berufung, das ist deutlich zu spüren – auch deshalb hat sich Forster nun für eine Zusatzausbildung als demenzfreundliche Bestatterin entschieden. Eines ist für die 30-Jährige nämlich völlig klar: „Wir müssen demenzkranke Menschen teilhaben lassen, wenn ein Angehöriger stirbt, denn jeder Mensch muss die Möglichkeit haben zu trauern“.

Angehörige wissen oft nicht, ob sie Demenzkranken von Todesfällen erzählen sollen

Forster, die als Bestatterin bei Karl Albert Denk in Freising arbeitet, liebt ihren Beruf – und sie will immer nur eines, nämlich den Verstorbenen einen würdevollen letzten Weg ermöglichen, aber natürlich auch den Angehörigen mit allen Kräften, Rat und Tat beistehen. Problematisch, und das weiß die Bestatterin sehr genau, wird es allerdings oftmals, wenn Angehörige an Demenz, egal in welcher Form und Ausprägung, erkrankt sind.

Bilder und Musik helfen demenzkranken Hinterbliebenen oft, sich an die verstorbenen Familienmitglieder wieder liebevoll zu erinnern. © Lorenz

Ein Beispiel, das Forster nennt: „Der Ehemann einer demenzkranken Frau stirbt. Die Trauerfeier wird von der Familie vorbereitet, es soll alles perfekt sein – und schnell kommt die Frage auf, ob man es der Ehefrau sagt oder eben nicht.“ Der Grund ist folgender: Aufgrund der Erkrankung kommt es zu sehr häufigen Nachfragen, wo der Angehörige gerade ist oder was überhaupt los sei. Zudem kommt es je nach Demenzform zum Verlust von kognitiven Fähigkeiten. Die Hinterbliebenen mit einer Demenz merken deshalb zwar, dass irgendetwas nicht stimmt, reagieren aber unter Umständen mit Unruhe oder verwechseln gar den aktuellen Todesfall mit länger zurückliegenden. „Viele Angehörige sind dann einfach überfordert“, erklärt Forster, weshalb sich Familien immer wieder für eine Trauerfeier ohne den demenzkranken Menschen entscheiden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

„Trauergefühle braucht aber ein jeder Mensch, mit oder ohne Demenz“, so Forster. Deshalb war es ihr auch ein sehr großes Anliegen, sich diesbezüglich weiterzubilden, um diesen Menschen ein würdiges und angemessenes Abschiednehmen zu ermöglichen.

Das Beispiel einer kürzlich durchgeführten Demenz-Bestattung, von der Forster erzählt, geht zu Herzen. „Die demenzkranke Ehefrau hat zusammen mit ihrer Tochter den Ehemann beim Sterbeprozess begleitet“, so Forsters Erinnerungen. Allerdings sei dann laut der Bestatterin eines auch wichtig gewesen: „Die Frau musste dann verstehen, dass ihr Mann nicht nur schläft.“ Eine Möglichkeit: Ein Abschiednehmen am offenen Sarg in einem ganz kleinen Kreis, in diesem Fall eben nur Mutter und Tochter. „Der Sarg ist kein Bett mehr, da brennen Kerzen, es hängt ein Kreuz – die Frau nahm also ganz klar wahr, dass etwas anders ist.“

Forster will eine Verknüpfung von Erinnerungen und dem aktuellen Geschehen erreichen

Wenngleich die Hinterbliebene immer wieder sagte: „Steh halt auf!“, habe sie auch immer wieder geweint, was für eine deutliche Wahrnehmung der Situation spreche. Es sind aber auch Erinnerungen, mit denen Forster arbeitet, denn Demenzkranke können sich oftmals besser an lange zurückliegende Ereignisse erinnern als an aktuelle – etwa an die eigene Hochzeit. „Ich stelle dann das Hochzeitsbild am Sarg auf oder frage, welche Musik sie gern zusammen gehört haben, damit ich das abspielen kann: in diesem Fall war es die Hintergrundmusik von der Fernsehsendung Alpenpanorama.“

Was Forster damit gelingt, ist eine Verknüpfung von Erinnerungen und dem aktuellen Geschehen – also eine Zeitreise in die Vergangenheit, um die Gegenwart und den Schmerz verstehen und zulassen zu können. Was auch möglich ist: Während einer Trauerfeier mit der erkrankten Person in Unruhephasen einen Spaziergang machen, um sozusagen die Rastlosigkeit und vielleicht auch Ratlosigkeit zu durchbrechen. Fundamental wichtig sei hier einfach, dass die verschiedenen Möglichkeiten im Vorfeld durchgesprochen werden – am besten früh genug mit dem Bestatter. „Es ist mir wichtig, dass niemand ausgegrenzt wird, die Angehörigen sollen keine Angst vor Fragen haben – vieles kann ja ermöglicht werden, wir müssen es halt nur wissen“, so Forster.

Bilder und Gegenstände als wertvolle Erinnerungshilfen

„Wenn das Herz spürt, was der Kopf vergisst“, so lautet einer von Forsters Sätzen, die nahe gehen, weil sie das ausformulieren, was in den Familien so schwer auszusprechen ist. „So eine demenzfreundliche Bestattung ist natürlich sehr aufwändig und kostet Zeit – aber das ist es mir wert“, erklärt die 30-jährige Freisingerin. Was sie den Angehörigen auch zeigt, sind Erinnerungsmöglichkeiten für die Zeit nach der Bestattung – wie etwa Schmuckgegenstände mit Fingerabdrücken von den Verstorbenen. Wichtig können aber auch Fotografien werden, von der Bestattung, vom Blumenschmuck, den Kränzen und je nach Wunsch von den Gästen. „Man muss einfach alles versuchen“, sagt Forster beim Gang durch die Friedhofsreihen abschließend und auch: „Jeder soll trauern dürfen, das gehört zum Leben einfach dazu.“

Richard Lorenz

Gut zu wissen Kontakt zu Isabella Forster: Telefon (08161) 4965317 oder E-Mail via isabella.forster@karlalbertdenk.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.