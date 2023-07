Betroffene übergeben im Freisinger Rathaus 1183 Unterschriften gegen den Schutzstreifen für den Radverkehr

Von: Andrea Beschorner

Ohne Termin standen die Gegner des geplanten Schutzstreifens an der Erdinger Straße am Montag um 9 Uhr im Rathaus, um 1183 Unterschriften zu übergeben. Robert Mordstein, Rupert Schneider, Rosemarie Wiesheu-Kinon, Evelyn Eichner, Calogero Radalbuto und Dominic Walter (v. l.) wurde dann ein Treffen am Nachmittag angeboten. © Lehmann

An der Erdinger Straße in Freising sollen Schutzstreifen für Radler eingerichtet werden - auf Kosten von 35 Stellplätzen. Die Anwohner und Gewerbetreibenden laufen dagegen Sturm.

Freising – „Wir lassen uns nicht alles gefallen.“ Das sagt Robert Mordstein. Er ist einer der Initiatoren einer Unterschriftenliste, die sechs Freisingerinnen und Freisinger am Montag Vormittag im Rathaus übergeben wollten. 1183 Unterzeichnende stellen sich hinter die Anwohnerinnen, Anwohner und Gewerbetreibenden der Erdinger Straße und Guten Änger, die sich strikt gegen die Schaffung von Schutzstreifen für den Fahrradverkehr aussprechen – aufgrund des damit verbundenen Wegfalls der Stellplätze entlang der Fahrbahn. Allein an der Erdinger Straße würde man durch die Schaffung eines Schutzstreifens für Radler 35 Parkmöglichkeiten verlieren.

Niemand wusste von der Übergabe der Unterschriften

Doch die Übergabe der Unterschriften am Vormittag fiel erst mal ins Wasser. Denn die Gruppe hatte keinen Termin im Rathaus, stand um 9 Uhr unangekündigt im Vorzimmer von Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. Der wusste von nichts, war nicht im Haus – und so herrschte zunächst einen Moment lang große Ratlosigkeit. Wer könnte die Unterschriften sonst noch in Empfang nehmen? Eschenbachers Sekretärin Margot Freiberger bat die Gruppe, einen Moment vor der Tür zu warten, um das abzuklären. In der Zwischenzeit machten Mordstein und seine Mitstreiter ihrem Ärger vor der Tür bei der Presse – die sie von der Unterschriftenübergabe im Vorfeld informiert hatten – Luft. „In Lerchenfeld wurde in den vergangenen Jahrzehnten ständig nachverdichtet – alles auf Kosten der Infrastruktur, die ist nämlich weitgehend noch auf dem Stand von vor 30 Jahren“, wie Dominic Walter sagt. Dieses Missverhältnis bekommen Gewerbetreibende wie er, der eine Autowerkstatt an den Guten Ängern betreibt, zu spüren. Man müsse schon jetzt sehr erfinderisch sein, um mit den Gegebenheiten einigermaßen kundenfreundlich hinzukommen. Rupert Schneider vom gleichnamigen Autohaus an der Erdinger Straße ergänzt: „Dass sie uns jetzt die wenigen Stellplätze, die sowieso schon hinten und vorne nicht reichen, komplett streichen wollen, ist aberwitzig.“ Walter will aber eines klarstellen: „Wir sind nicht gegen die Fahrradfahrer, wir sind hier, weil wir um unsere Existenzen fürchten.“ Die seien nämlich, wird das Ganze so umgesetzt, wie geplant, in Gefahr.

Geschäftswelt und Anlieger werden „sträflichst ignoriert“

„Es geht hier auch um Arztpraxen, Friseur, Gastronomie und viele mehr“, erklärt Robert Mordstein. Alle, die von Laufkundschaft leben, sind von der Maßnahme bedroht. Er kritisiert, dass die Interessen einer Minderheit – dem Radverkehr – über die der Mehrheit, sprich den Gewerbetreibenden und der Anwohner, gestellt wird. Deren Interessen würde die Stadt sträflichst ignorieren, so Mordstein. Hinzu komme die „äußerst befremdliche Vorgehensweise der Stadt“, sich im Vorfeld keiner Diskussion mit den Betroffenen zu stellen und sie mit den nötigen Informationen zu versorgen.

Zwischenzeitlich hatte Margot Freiberger auch den Oberbürgermeister erreicht. Sie konnte der Gruppe einen Termin zur Übergabe um 16 Uhr anbieten. „Dann kommen wir am Nachmittag wieder“, sagte Mordstein. So klappte die Übergabe doch noch.