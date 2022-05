Betroffener aus Freising berichtet: „Der Weg aus der Alkoholsucht war lang“

Alkoholiker ist man sein Leben lang: Alois W. (Name geändert) im Gespräch mit der Suchttherapeutin Dagmar Fischer vom Prop e.V. © Landratsamt

Anlässlich der Aktionswoche Alkohol berichtet ein Betroffener: Ohne Hilfe hätte er den Ausstieg nicht geschafft.

.Landkreis – Zur Aktionswoche Alkohol, die diese Woche stattfand, berichtet das Freisinger Tagblatt in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt über verschiedene Aspekte der Volkskrankheit Alkoholismus. Im Interview schildert ein Betroffener im Gespräch mit Dagmar Fischer, Suchttherapeutin an der Psychosozialen Beratungsstelle in Freising (Prop e. V.) von seiner Sucht. Alois W. (Name geändert) befindet sich in der Nachsorgeleitung nach einer stationären Rehabilitation.

Herr W., verraten Sie Ihr Alter und würden Sie etwas über sich erzählen?

Ich bin 57 Jahre alt, geschieden und lebe in einer Beziehung mit meiner Lebenspartnerin hier in der Nähe von Freising, habe drei Kinder und fünf Enkel.

Wie war Ihr Weg in die Alkoholabhängigkeit?

Das war ein schleichender Einstieg. Ich würde sagen, Anfang beziehungsweise Mitte der 1990er Jahre hat sich die Menge und die Häufigkeit immer weiter gesteigert. Vor allem auch dann, wenn ich meinen Frust und meinen Stress abbauen wollte.

Sie haben sich schließlich an die Suchtberatungsstelle gewendet. Wie kam es zu diesem Entschluss und wie war der Weg zur Beratungsstelle von Prop?

Die ersten Schritte, die ich in diese Richtung unternahm, das war über den Hausarzt, und zwar zu einem Therapeuten. Das hat nicht so ganz funktioniert. Und letztendlich kam ich dann auf einen guten Rat hin zu Prop-Shop.

Haben Sie sich damals als abhängig erlebt?

Ich hatte kein gutes Gefühl bei meinem Alkoholkonsum, wurde aber immer mit Sprüchen beruhigt wie „Du trinkst ja eh so wenig“. Das hat mich wahrscheinlich dazu verleitet, nicht so viel zu tun. Ich habe aber immer wieder das Gefühl gehabt, es ist was nicht in Ordnung. Und deshalb habe ich mehrmals versucht, das Ganze in den Griff zu bekommen mit Hilfe auch von Prop-Shop.

Wie war Ihr Weg aus der Sucht?

Der Weg war ein langer, mit vielen Versuchen, es zu schaffen. Letztlich half mir meine Psychotherapeutin, die mich nur noch weiterbehandeln wollte, wenn ich eine Entziehungskur mache. Die habe ich gemacht, in Taufkirchen 14 Tage. Und später in Langzeittherapie in Wilhemsheim, wo meine Depressionen und der Alkohol gemeinsam behandelt wurden. Letztendlich war auch wichtig, dass ich mich geoutet habe und jedem in meinem Umfeld gesagt habe, ich bin Alkoholiker.

Was war für Sie im Nachhinein eine wichtige Erkenntnis, die heute noch von Bedeutung ist – also Ihr Benefit aus der ganzen Geschichte?

Ich denke, man muss sich das selber eingestehen, wenn man ein Problem hat, ein Alkoholproblem. Man muss sich wirklich eingestehen, dass man Alkoholiker, dass man alkoholkrank ist. Und das Ganze aktiv angehen, sich helfen lassen. Selbst schafft man das nicht. Da braucht man Hilfe.

Fühlen Sie sich heute immer noch alkoholabhängig?

Alkoholiker ist man sein ganzes Leben, man muss dazu stehen und vorsichtig sein. Man darf nicht leichtsinnig werden und sich nicht selbst belügen, man könne es ja doch schaffen, beziehungsweise hat es so lange schon geschafft. Und man muss am Ball bleiben. Ich bin Alkoholiker, ich werde es immer bleiben – und dazu stehe ich.

Was hilft Ihnen heute, nicht rückfällig zu werden?

Mir hilft mein Umfeld, die wissen alle Bescheid. Meine Lebensgefährtin weiß Bescheid, sie hilft mir. Ich werde unterstützt von der Selbsthilfegruppe Prop-Shop. Das alles hilft mir. Aber ich selbst muss einfach dran bleiben.

Infos und Hilfe

Informationen rund um die Themen Sucht und Abhängigkeit sowie zu den verschiedenen Angeboten der Beratungsstelle Prop e. V. erhalten Betroffene und Interessierte unter Tel. (0 81 61) 54 98 90 oder online auf www.prop-ev.de.

